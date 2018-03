Delegacje obu państw koreańskich rozpoczęły rozmowy

Delegacje wysokiego szczebla z Korei Północnej i Korei Południowej rozpoczęły rozmowy we wsi Panmundżom na linii demarkacyjnej pomiędzy oboma państwami. Spotkanie dotyczy przygotowań do szczytu koreańskiego, który ma się odbyć pod koniec kwietnia.

Rozmowy trzyosobowych delegacji odbywają się w Pawilonie Zjednoczenia położonym po stronie północnokoreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Delegacji północnokoreańskiej przewodzi Ri Son Gwon, szef komitetu ds. zjednoczenia KRLD.



Stojący na czele delegacji południowokoreańskiej minister ds. zjednoczenia Czo Mjung-hien powiedział dziennikarzom tuż przed rozpoczęciem spotkania, że najważniejszym zadaniem rozmów jest ustalenie daty szczytu przywódców obu państw. Będzie to trzecie w historii spotkanie na tak wysokim szczeblu.



Agencja AFP zaznacza, że nie mniejsze znaczenie niż rozmowy w Panmudżomie ma czwartkowa wizyta szefa chińskiej dyplomacji Yanga Jiechi, który ma szerokie wpływy jako członek 25-osobowego Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Poinformuje on prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina o rezultatach środowej wizyty przywódcy KRLD Kim Dzong Una w Pekinie. Była to pierwsza podróż zagraniczna Kima od przejęcia władzy w państwie w 2011 r.



Podczas spotkania z prezydentem ChRL Xi Jinpingiem Kim świadczył, iż „sprawa denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego może zostać rozwiązana”, jeśli Korea Południowa i USA „wykażą dobrą wolę, stworzą atmosferę pokoju i stabilności, podejmując jednocześnie postępujące i zsynchronizowane środki na rzecz pokoju”.

Seria spotkań



Szczyt koreański zaplanowano na koniec kwietnia. Będzie pierwszym z serii pięciu spotkań – w pierwszej kolejności Kim Dzong Un spotka się z władzami Korei Płd., następnie – z prezydentem USA Donaldem Trumpem, potem zaś z władzami Chin i Japonii, a na końcu – Rosji.



Japoński dziennik „Asahi Shimbun” podał, że przywódca Korei Płn. poinformował już oficjalnie Komitet Centralny Partii Pracy Korei o przygotowaniach do możliwych spotkań dwustronnych z najwyższymi władzami pięciu państw, w tym – Japonii.



Gabinet premiera Shinzo Abe sygnalizował jeszcze w połowie marca gotowość przeprowadzenia rozmów z kierownictwem KRLD. Jednym z tematów miał być los zaginionych w KRLD obywateli japońskich – pisze dziennik.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Informacja o tym, że Japonia miałaby się podjąć roli gospodarza, jeśliby doszło do rozmów władz KRLD z władzami USA, Korei Płd., Rosji i Chin, nie została potwierdzona. Władze w Tokio zaznaczają, że gotowość goszczenia rozmów, jaka została zasygnalizowana Pjongjangowi za pośrednictwem Związku Koreańczyków w Japonii, który nieoficjalnie pełni rolę przedstawicielstwa KRLD w tym kraju, dotyczyła tylko rozmów dwustronnych.