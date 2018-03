Talibowie postrzelili ją, gdy była uczennicą. Noblistka wróciła do Pakistanu

Malala Yousafzai, orędowniczka prawa kobiet do edukacji i najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, przybyła w czwartek do Pakistanu po sześciu latach nieobecności. Stacja Geo TV pokazała krótki reportaż, który potwierdza ten fakt.

W materiale telewizyjnym widać, jak młoda Pakistanka opuszcza halę przylotów lotniska w Islamabadzie i pod opieką ochroniarzy wsiada do taksówki. Nie jest jasne, czy 21-letnia obecnie Malala Yousafzai powróciła do kraju na dobre, czy też przyjechała tylko w odwiedziny.



Malala wyjechała z Pakistanu w 2012 r., gdy została postrzelona przez talibów w drodze powrotnej ze szkoły w dolinie Swat, na pograniczu afgańsko-pakistańskim, do której uczęszczała. Od 2009 r. prowadziła pod pseudonimem Gul Makai blog o swoich doświadczeniach jako uczennica w Wadi-e Swat.Pisała m.in. o tym, jak talibowie zmuszają do zamykania szkół prywatnych po wprowadzeniu zakazu edukacji dziewcząt. Wraz z nią w ataku ucierpiały jeszcze dwie dziewczyny: Kainat Riaz i Shazia Ramzan.



Malala, którą zaatakowano, ponieważ otwarcie broniła prawa kobiet do edukacji, przeżyła rozległe postrzały w głowę i szyję. Po intensywnym leczeniu i rehabilitacji w Anglii zdecydowała się na pozostanie w Zjednoczonym Królestwie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Za niezłomną postawę młodą Pakistankę nagrodził m.in. Uniwersytet Harvarda, a Parlament Europejski przyznał jej w 2013 r. Nagrodę Sacharowa za zasługi w walce o prawa człowieka. Rok później Malala jako najmłodsza osoba w historii otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. 29 października 2016 r. została odznaczona polskim Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci.W uzeszłym roku Pakistanka rozpoczęła studia na uniwersytecie w Oksfordzie i nadal tam studiuje. Talibowie wciąż oskarżają kobietę o propagowanie zachodniego stylu życia i „nieprzyzwoite” zachowanie, grożąc śmiercią jej samej i jej bliskim.