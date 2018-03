Rozpoczyna się Triduum Paschalne. „To czas na refleksję”

Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. To czas wspominania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Triduum rozpoczyna w Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest dziękczynieniem za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej ma miejsce obrzęd umywania nóg. – To pochylenie się kapłana do obmycia nóg jest powtórzeniem gestu Chrystusa myjącego nogi apostołom – tłumaczy wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Duchowny podkreśla, że „Triduum Paschalne to najważniejsze chrześcijańskie święto”.



Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. Krzysztof Pawlina zaznacza, że Triduum Paschalne przypomina o tym, że istnieje rzeczywistość duchowa. „Jest czasem na refleksję o swoim życiu, o swoim teraz, czy nie przysłania nam horyzontów wieczności” – tłumaczy, wskazując, że to też czas, w którym „możemy zobaczyć, jaka jest nasza dusza”.



W Wielki Piątek nie jest sprawowana Msza święta. Wierni uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej. Jej centralnym punktem jest adoracja krzyża.

Wielka Sobota jest natomiast czasem ciszy i oczekiwania. Tego dnia również nie jest sprawowana Msza święta. Po zachodzie słońca odbywa się Wigilia Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego, która rozpoczyna się liturgią światła. Na zewnątrz świątyni kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – woskową świecę symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa.