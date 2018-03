Rekordowy eksport branży motoryzacyjnej. Polska znaczącym graczem na rynku

Do 25,2 mld euro wzrosła w minionym roku zagraniczna sprzedaż branży motoryzacyjnej w Polsce. Obecny rok ma być lepszy dzięki eksportowi części – informuje „Rzeczpospolita”.

W tym roku według opublikowanej w środę prognozy firmy analitycznej AutomativeSuppliers.pl zagraniczna sprzedaż sięgnie 27 mld euro. Co oznacza wzrost o około 2 mld euro.



Dobra passa sektora motoryzacyjnego to zasługa rosnącej produkcji części i komponentów motoryzacyjnych. W minionym roku polskie dostawy dla zagranicznych fabryk samochodów przekroczyły 11,2 mld euro. To o przeszło jedną dziesiątą więcej niż rok wcześniej. W rezultacie na części i akcesoria przypadło 44,6 proc. całego motoryzacyjnego eksportu.



Przeszło 90 proc. wysłanych części znalazło swoich odbiorców w krajach Unii Europejskiej. Eksport na te rynki zwiększył się o 10,4 proc., ale dynamika wzrostu sprzedaży na rynkach pozaunijnych okazała się znacznie wyższa – przekroczyła 29 proc.



Największym odbiorcą wyprodukowanych w Polsce części pozostają Niemcy. Trafiło tam 38 proc. eksportowanych części i komponentów o wartości prawie 4,3 mld euro.

