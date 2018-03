Terroryści znów uderzyli w Mali. Podejrzenie pada na Al-Kaidę

W ataku na hotel La Falaise w Bandiagarze, do jakiego doszło w późnych godzinach wieczornych, zginął żołnierz, który ochraniał wejście, zaś dwoje pracowników hotelu zostało rannych. W ataku uczestniczyło pięciu uzbrojonych mężczyzn, jeden z nich również zginął – podała agencja Reutera.

Napastnicy ostrzelali wejście do hotelu w środę około godz. 21.30. Nie wiadomo, kto stał za napaścią, ale podejrzenie pada na Al-Kaidę, która opanowała znaczną część kraju.



W Mali dochodzi do licznych zamachów i ataków islamistów. Najbardziej aktywne jest malijskie ugrupowanie zbrojne JNIM (Dżamaa Nusrat al-Islam wal-Muslimin – Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów), które przeprowadza ataki także na cywilne i wojskowe cele poza granicami Mali.



Atrakcja turystyczna



Miasteczko Bandiagara jest zamieszkiwane zaledwie przez 7 tys. mieszkańców, przybywa tam jednak wielu turystów chcących zobaczyć Kraj Dogonów i słynne wioski z chatami z gliny pokrytymi strzechą, które rozciągają się na długości 150 km wzdłuż tzw. uskoku Bandiagara.

#Mali: Unknown gunmen attacked Hotel La Falaise and the BMS Bank in Bandiagara, #Mopti Region around 21h this evening, one assailant killed and another wounded and arrested, at least one guard and a civilian wounded, three assailants escaped pic.twitter.com/mcCr1qwc10