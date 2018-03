„Komenda mógł siedzieć w więzieniu jeszcze siedem lat”

Miałem uzasadnione wątpliwości co do sprawstwa Tomasza Komendy. Gromadziłem dowody, które w mojej ocenie mogły pomóc przy ustalaniu rzeczywistych sprawców tych zbrodni – opowiadał w programie „Alarm!” prok. Bartosz Biernat z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, który już kilka lat temu znalazł dowody, że skazany za gwałt i morderstwo mężczyzna jest niewinny. Zwierzchnicy zamietli sprawę pod dywan. W programie także bulwersująca historia dziewczynki, która wyrokiem polskiego sądu ma być odebrana matce i przekazana ojcu – Włochowi pochodzenia marokańskiego. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się nad rodziną.

