Ziobro: Chciałbym, żeby na koalicyjnych listach przy nazwiskach była podana partia

Chciałbym, żeby w wyborach do sejmików województw na koalicyjnych listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy – obok nazwiska kandydata była podana partia, do której on należy – powiedział na antenie Radia Maryja lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

– Trwają w obozie „dobrej zmiany” rozmowy, które pomogą ustalić zasady wyłaniania kandydatów na wspólne listy w wyborach do sejmików wojewódzkich. Zapadła decyzja, że nasze ugrupowania (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina – przyp. red.) na pewno wystartują wspólnie na tym szczeblu – powiedział gość „Rozmów niedokończonych”.



– Bardzo bym sobie życzył, żeby przy każdym nazwisku na liście była wskazana partia polityczna, z której dana osoba się wywodzi. Jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły, czy takie oznaczenie będzie przy każdym nazwisku, ale ten postulat jest jak najbardziej zasadny i godny poparcia – przekonywał w odpowiedzi na postulat jednej ze słuchaczek, żeby takie rozróżnienie na listach wyborczych wprowadzić.



Minister zapewnił, że jeżeli jego środowisko polityczne będzie miało na to jakiś wpływ, to będzie za takim rozwiązaniem. – A jakiś wpływ na pewno będziemy mieli, bo to jest kwestia porozumienia naszych trzech środowisk, to będzie ono zabiegać, aby tak właśnie się stało – zaznaczył Ziobro.

