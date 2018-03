Bułgaria wymiera. Władze chcą odwrócić tendencję

Ludność Bułgarii zmniejszy się do 2040 r. o 20-25 proc. – taką prognozę tendencji demograficznych opracowała Bułgarska Akademia Nauk. Raport został omówiony na posiedzeniu rządu w Sofii.

Dokument przekazano do parlamentu i będzie on podstawą wypracowania polityki państwa w tej kwestii. Sporządzono go na podstawie oficjalnych prognoz Narodowego Instytutu Statystycznego, ONZ, Eurostatu i Banku Światowego.



W ciągu dwóch następnych dekad tendencje demograficzne nie będą różnić się od obecnych i liczba ludności Bułgarii będzie spadać; obecnie wynosi 7,12 mln. Na listach wyborców znajduje się 6,9 mln osób, chociaż wiadomo, że 1,5 mln z nich mieszka za granicą i część ma podwójne obywatelstwo.



Spadek liczby ludzi w wieku produkcyjnym



Raport Bułgarskiej Akademii Nauk zakłada, że struktura ludności pod względem płci zostanie zachowana w dotychczasowym kształcie, z niewielką przewagą kobiet. Nie zmieni się też w porównaniu z obecną liczba osób do 20. roku życia, wzrośnie natomiast liczba osób powyżej 65 lat. Oznacza to spadek liczby ludzi w wieku produkcyjnym.



Analitycy wskazują, że z wyjątkiem stolicy liczba ludności w całym kraju będzie się zmniejszać. Według raportu nie jest wyjątkiem wśród krajów o negatywnych tendencjach demograficznych. Są one charakterystyczne dla 11 krajów Unii: Polski, Rumunii, Grecji, Portugalii, Litwy, Łotwy, Chorwacji, Estonii, Włoch, Węgier i Słowacji.

źródło: pap

Akademia wskazała, że Bułgaria weszła w fazę tzw. inercji rozwoju wstecznego – nawet jeżeli liczba urodzeń zwiększy się, liczba ludności nadal będzie spadać. Według danych CIA jest trzecim w świecie krajem pod względem wskaźnika wysokiej umieralności. Wynosi on 14,5 na 1000 i plasuje Bułgarię tuż za Lesotho i Łotwą.Negatywne tendencje demograficzne spowodowały, że bułgarski parlament przyjął niedawno pod naciskiem pracodawców zmiany ustawodawcze ułatwiające import rąk do pracy z krajów spoza UE. Pracodawcy twierdzą, że zagraniczni pracownicy, przede wszystkim z Mołdawii i Ukrainy, od kilku lat ratują sytuację w bułgarskiej turystyce. W ubiegłym sezonie zatrudnionych było w branży turystycznej ponad 8 tys. pracowników z tych krajów.