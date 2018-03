Błaszczak: To bardzo dobrze wynegocjowany kontrakt. Nad Wisłą będzie bezpiecznie

– To nieprawda, że przepłaciliśmy za Patrioty. To dobrze wynegocjowana cena. Padają porównania z ceną sprzętu zakupionego przez naszych sojuszników, ale oni mają go w zupełnie innej konfiguracji: nie ten najnowszej generacji, w dodatku bez offsetu i polonizacji. Polonizacja to produkcja pewnych elementów w Polsce i przez polskie firmy, z możliwością sprzedaży innym odbiorcom – tak minister obrony Mariusz Błaszczak odpowiadał w „Gościu Wiadomości” na zarzuty opozycji w związku z zakupem sytemu Patriot.