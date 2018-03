List gończy za zabójczynią męża. Sąd wyznacza nagrodę

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy poszukują 43-letniej Doroty Kaźmierskiej, za którą Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał list gończy. Sąd wyznaczył nagrodę 10 tys. zł za informacje, które pozwolą na zatrzymanie kobiety.

Dorota Kaźmierska została skazana 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo męża, do którego doszło w nocy z 29 na 30 maja 2008 r. przy ul. Pokładowej na bydgoskiej Osowej Górze. Po wyroku trafiła do jednostki penitencjarnej. 14 października 2013 r. udzielono jej przerwy w odbywaniu kary więzienia, po której nie wróciła do zakładu karnego.



13 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał list gończy za poszukiwaną z informacją, że została wyznaczona nagroda pieniężna za przyczynienie się do zatrzymania 43-letniej dziś kobiety.



Sprawę, dotyczącą poszukiwań, prowadzą policjanci funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wszelkie informacje, mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanej, można przekazać policjantom pod nr tel. 997.

