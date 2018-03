Śnieżna noc prawie w całym kraju. Ostrzeżenia dla 10 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw w związku ze zbliżającym się do Polski niżem „Elizabeth”. Przewidywane są opady śniegu i marznącego deszczu.

Do Polski nadciąga niż „Elizabeth”, który może przynieść załamanie pogody w nocy ze środy na czwartek – śnieg i marznący deszcz.



IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane zostały dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Opady śniegu przesuwać się będą z zachodu na wschód.



Ostrzeżenia w zachodnich województwach obowiązują od jutra do godz. 12:00. Z kolei na wschodzie kraju – do godz. 22:00.



Przewiduje się, że opady śniegu spowodują wzrost pokrywy śnieżnej od 5 do 8 cm. Miejscami porywisty wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.



Marznące opady deszczu wystąpić mogą na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego. W regionach tych ostrzeżenie obowiązuje w godzinach od 3:00 do 8:30.



IMGW zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

źródło: IMGW, RMF FM

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, co oznacza, że pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna, a wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym.Z kolei w Beskidach na Babiej Góry wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zagrożenie występuje przede wszystkim w miejscach, gdzie utworzyły się deski śnieżne pod wpływem silnego wiatru – głównie północno-wschodniego – z towarzyszącymi umiarkowanymi opadami.Warunki nie są korzystne do wędrówki górskiej.