Błaszczak: To bardzo dobrze wynegocjowany kontrakt. Nad Wisłą będzie bezpiecznie

– To nieprawda, że przepłaciliśmy za Patrioty. To dobrze wynegocjowana cena. Padają porównania z ceną sprzętu zakupionego przez naszych sojuszników, ale oni mają go w zupełnie innej konfiguracji: nie ten najnowszej generacji, w dodatku bez offsetu i polonizacji. Polonizacja to produkcja pewnych elementów w Polsce i przez polskie firmy, z możliwością sprzedaży innym odbiorcom – tak minister obrony Mariusz Błaszczak odpowiadał w „Gościu Wiadomości” na zarzuty opozycji w związku z zakupem sytemu Patriot.

Polska podpisała z USA umowę na dostawę przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Patriot, w ramach programu „Wisła”. Pierwsze zestawy systemu Patriot trafią do Polski w 2022 r. Dwa lata później w naszej armii pojawią się kolejne wyrzutnie. Wartość kontraktu to 4,75 mld dolarów.



W listopadzie Kongres USA zgodził się na sprzedaż Polsce zestawów Patriot. W pierwszej z dwóch zakładanych faz dostaw amerykańskie władze zgodziły się sprzedać Polsce m.in. 16 wyrzutni, 208 pocisków PAC–3 MSE przeznaczonych do przechwytywania pocisków balistycznych i cztery stacje radiolokacyjne z radarami sektorowymi.



USA zgodziły się też, by polskie zestawy były zintegrowane z IBCS – nowym, sieciocentrycznym systemem zarządzania polem walki, który ma zostać wprowadzony do amerykańskich wojsk lądowych.

Wojsko Polskie wejdzie na wyższy poziom rozwoju



Mariusz Błaszczak nie krył zadowolenia ze sfinalizowania kontraktu, z którym nie poradziły sobie poprzednie władze – koalicja PO-PSL. Jak mówił, dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze jest bezpieczeństwo, a dzięki zakupowi systemu Patriot Polska dołączy do grona 15 państw, które mają taki system.



Dla Błaszczaka, fakt podpisania umowy z USA świadczy o bardzo dobrych relacjach obu państw, które mają do siebie zaufanie i wzajemnie się szanują. Tym bardziej, że, jak zaznaczył, tak nowoczesny system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy będą mieć tylko Polska i USA.



– To najważniejszy kontrakt w naszej historii, który powoduje, że wojsko polskie wzniesie się na wyższy poziom – podkreślił szef MON.



Minister odniósł się także zarzutów opozycji, że Polska znacznie przepłaciła za Patrioty. – To nieprawda, że przepłaciliśmy za Patrioty. To dobrze wynegocjowana cena. Padają porównania z ceną sprzętu zakupioną przez naszych sojuszników, ale oni maję go w zupełnie innej konfiguracji, nie tej najnowszej, w dodatku bez offsetu i polonizacji. Polonizacja to produkcja pewnych elementów w Polsce i przez polskie firmy z możliwością sprzedaży innym odbiorcom – Wyjaśnił Błaszczak.