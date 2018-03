Trzylatek chodził sam po obwodnicy. Szukał mamy

Mały chłopiec bez opieki spacerował po pasie drogowym na obwodnicy Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie). Przed niebezpieczeństwem uchronili go kierowcy.

Do dyżurnego wąbrzeskiej komendy we wtorkowe południe zadzwonił jeden z kierowców przejeżdżających obwodnicą Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie). Alarmował, że po pasie drogowym spaceruje dziecko.



Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zastali chłopca, którym zajął się jeden z przejeżdżających tamtędy kierowców ciężarówki.



Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że malec znajdował się pod opieką 30–letniego ojczyma i w pewnym momencie oddalił się od niego. Chłopiec sam przyznał, że na ruchliwej drodze szukał swojej mamy.



W sprawie policjanci przeprowadzą czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić szczegóły zajścia. Wtedy też zapadną decyzje co do odpowiedzialności mężczyzny za zaistniałą sytuację.

#wieszwiecej Polub nas