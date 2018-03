„Szanujemy wyniki sondaży, ale wiemy, jak są prowadzone”

Z szacunkiem i pokorą odnosimy się do wyników badań, ale wiemy też, jak są prowadzone i w związku z tym jesteśmy pełni optymizmu – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ten sposób odniósł się do wyników ostatniego badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie TVN. Sondaż skomentował również wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Prezes PiS podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, pytany był, co zdecydowało o spadku wyników jego partii w ostatnim sondażu.



– Z szacunkiem i pokorą odnosimy się do wyników badań, ale wiemy też, jak są prowadzone i w związku z tym jesteśmy pełni optymizmu – podkreślił Kaczyński.



Z sondażu zrealizowanego przez Kantar Millward Brown SA w dniach 26-27 marca dla TVN wynika, że na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 28 proc. badanych, czyli 12 pkt. proc. mniej niż w lutym, a na Platformę Obywatelską – 22 proc., czyli o 6 pkt proc. więcej w porównaniu z zeszłym miesiącem.



Trzeci wynik odnotowałby Kukiz'15 (10 proc., +4 pkt. proc.), czwarty SLD (9 proc., +3 pkt. proc.), piąty – Nowoczesna (6 proc., - 2 pkt. proc.), szósty – Partia Wolność (5 proc., +2 pkt. proc.), a siódmy – PSL (5 proc., bez zmian).



Według sondażu frekwencja wyniosłaby 52 proc.

O wynik sondażu zrealizowanego przez Kantar Millward Brown SA był pytany również na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Po tym pytaniu doszło do awantury między Maciejem Knapikiem z TVN a wiceministrem.



– Odpowiem panu na to pytanie, ale jakby pan był uprzejmy pomóc mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy to było to samo badanie, w którym zadali państwo pytanie o nagrody? – pytał dziennikarza minister.



– Bo jeżeli byłoby najpierw pytanie podprowadzające, dotyczące nagród, a później pytanie dotyczące poparcia dla partii, to mogę panu odpowiedzieć, dlaczego są takie wyniki: właśnie dlatego, że TVN zamówił tak zmanipulowany sondaż – dodał wiceminister sprawiedliwości.



Dziennikarz TVN nie był w stanie udzielić odpowiedzi na zadanie przez wiceministra pytanie. Minister nie odpuszczał. – Fakty są takie, że wczoraj było pytanie tej samej sondażowni dotyczące nagród i dzisiaj jest pytanie tej samej sondażowni dotyczące poparcia dla partii politycznych. Jak zapytają państwo specjalistów z socjologii, to państwu powiedzą, że najlepszy sposób na zmanipulowanie wyników sondażu to wprowadzenie tzw. pytań podprowadzających właśnie o sprawy, które są niepopularne w społeczeństwie – wyjaśnił Patryk Jaki.



Wiceminister sprawiedliwości w swojej diagnozie nie jest odosobniony.



Fakty TVN zleciły sondaż #KantarMB, w którym prawdopodobnie najpierw zapytano o ocenę nagród oraz wypowiedź PBS, a później o poparcie dla partii politycznych. Ta sama sondażownia, ta sama data badania. Miesiąc temu podobnie - najpierw ocena konfliktu z Izraelem, później poparcie. pic.twitter.com/7DYtyG4IVM — Pan Krzysztof (@kdwojakowski) 28 marca 2018

