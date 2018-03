„Działanie w stylu zamachu stanu”. Współpracownik szefa KE w tarapatach

Parlament Europejski szykuje rezolucję ws. wywołującego ogromne kontrowersje w Brukseli awansu Martina Selmayra, najbliższego współpracownika szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera. Europosłowie określają mianowanie Selmayra sekretarzem generalnym KE „działaniem w stylu zamachu stanu”.

Sprawa nie cichnie od tygodni, bo sekretarz generalny Komisji Europejskiej, choć może nie rzuca się w oczy, to zajmuje jedno z najpotężniejszych stanowisk w Brukseli. Stoi on na urzędniczym szczycie instytucji zatrudniającej ponad 30 tys. osób i odpowiadającej za przygotowanie wszystkich unijnych propozycji aktów prawnych.



O awansie Selmayra, byłego szefa gabinetu Junckera, nazywanego szarą eminencją KE, wypowiadali się na zeszłotygodniowym szczycie UE kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron. Bronili go, wskazując jednocześnie, że sprawą jego nominacji zajmuje się Parlament Europejski.



Ostry wydźwięk rezolucji



Faktycznie europosłowie już debatowali na ten temat. Teraz przygotowują rezolucję, w której w ostrych słowach odnoszą się do całej sytuacji, choć jednocześnie powstrzymują się od wezwania Selmayra do rezygnacji.



Datowany na 28 marca projekt rezolucji, który powstał w komisji kontroli budżetowej, wskazuje, że utrzymanie UE będzie możliwe tylko, jeśli jej instytucje będą wzorcami rządów prawa, przejrzystości, dobrej administracji i będą w stanie zareagować, jeśli te podstawowe zasady byłyby zagrożone.



Deputowani przypominają też całą procedurę powołania Selmayra, który na nowe stanowisko z funkcji szefa gabinetu Junckera przeskoczył w ekspresowym tempie. Komisarze dowiedzieli się, że mają akceptować awans kilka minut przed swoim posiedzeniem.

„Błyskawiczna” kariera



PE wskazuje na niezwykle szybką karierę tego niemieckiego urzędnika, który trafił na podstawowe stanowisko administracyjne w Komisji (AD6) w 2004 r. i awansował o dziewięć stopni (do AD15) w nieco ponad 13 lat. Zapewniło mu to pensję sięgająca około 17 tys. euro brutto miesięczne. Standardowo na awans o jeden stopień AD czeka się w Komisji trzy lata, choć później już powyżej AD9 na przeskoczenie jednego szczebla trzeba czekać cztery, pięć lat.



W projekcie rezolucji zauważono, że już w 2015 r. Juncker i Selmayr wiedzieli, że ówczesny sekretarz generalny zamierza od marca 2018 r. przejść na emeryturę, ale mimo wszystko nie podjęli decyzji o przeprowadzeniu wyboru jego następcy w normalnej procedurze. Selmayr najpierw zajął w lutym stanowisko wicesekretarza generalnego (wystartował w konkursie), a później ekspresowo niepoinformowani uprzednio komisarze na prośbę Junckera zatwierdzili jego „przesunięcie” na stanowisko sekretarza generalnego.



Przekroczono granice prawa?



Dokument przygotowywany przez PE wskazuje, że taka dwustopniowa nominacja sekretarza generalnego jest działaniem w stylu „zamachu stanu”, które nie tylko nagina, ale też być może przekracza granice prawa. Porównanie do zamachu stanu wynika z tego, że po odejściu Junckera i nominowaniu nowego szefa Komisji Europejskiej zastanie on trudną do zmiany strukturę, której gwarantem utrzymania będzie Selmayr.



Eurodeputowani wzywają instytucje i agendy unijne do zaprzestania praktyki „spadochroniarstwa”, czyli umożliwiania zajmowania wysokich stanowisk osobom z politycznego nadania.

źródło: pap

Wybór Selmayra, związanego z niemiecką chadecją, był krytykowany także dlatego, że to kolejne wysokie stanowisko w UE, które przypada obywatelowi Niemiec. Sekretarzem generalnym PE jest Klaus Welle, sekretarzem generalnym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Helga Schmid, a szefem EBI Werner Hoyer.