Najpierw handlował narkotykami, potem został adwokatem. Jest akt oskarżenia

Warszawski adwokat Wiktor N. został oskarżony przez stołeczną Prokuraturę Okręgową, że kupił od jednego z dilerów 600 g marihuany i 50 tabletek ekstazy. Według Daniela H., byłego dilera, który poszedł na współpracę, prawnik miał m.in. należeć do jego siatki w czasie, gdy studiował prawo.

Stołeczna Prokuratura Okręgowa skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu dilerom działającym na warszawskiej Pradze. Wśród podejrzanych znalazł się 38-letni adwokat Wiktor N. Mężczyzna miał kupować narkotyki od przywódcy siatki narkohandlarzy, a następnie sprzedawać „towar” dalej.



Sam zgłosił się do prokuratury



Wszystko się zaczęło, gdy w grudniu 2016 r. do Prokuratury Okręgowej zgłosił się Dawid H. i poinformował zaskoczonych śledczych, że chciałby opowiedzieć o swojej przestępczej działalności w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary.



W czasie przesłuchania wskazał od kogo, ile i za ile kupował narkotyki, które następnie trafiały do podporządkowanych mu dilerów. H. nie był znaczącą personą w warszawskim półświatku, ale opowiadał także o swoich „wyższych mocodawcach” – gangsterów z grupy „Szkatuły”. On sam miał mieć kontakty tylko z członkami bandy najniższej rangi.



Jednym z klientów Dawida H. był Wiktor N. Poznał się z dilerem na przełomie lat 2001/02, gdy jeszcze studiował prawo. Przez cztery kolejne lata prawnik miał kupić w sumie 600 g marihuany i 50 tabletek ekstazy. Z relacji H. wynikało, że Wiktor N. sprzedał te narkotyki kolejnym osobom.

źródło: portal tvp.info

Podczas przesłuchania Wiktor N. potwierdził, że zna H., ale nigdy nie kupował od niego narkotyków, a tym bardziej ich nie rozprowadzał.Wszystkim oskarżonym grozi do 12 lat więzienia.