Polska piąta w UE. Prawie trzy miliardy euro w ramach Planu Junckera

Prawie 3 mld euro przeznaczył Europejski Bank Inwestycyjny na polskie przedsięwzięcia finansowane w ramach tak zwanego Planu Junckera. Daje to Polsce piąte miejsce we Wspólnocie.

„Wsparcie w ramach planu to ok. 12 mld 400 mln zł” – wyjaśnia dyrektor departamentu partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Szaciłło.



Do tej pory Polska była na szóstym miejscu. Teraz awansowała o jedno miejsce. Przegonienie kolejnego kraju nie będzie łatwe. Niemcy wykorzystali z tego programu ponad 5 mld euro, a kolejna Hiszpania – prawie 6 mld euro.



Liderem wykorzystania pieniędzy z Planu Junckera jest Francja, która pozyskała ok. 9 mld 200 mln euro.



Dyrektor Szaciłło nie wyklucza, że program będzie przedłużony. Według obecnych deklaracji Brukseli będzie obowiązywał przez niecałe dwa lata.

źródło: IAR

Celem Planu Junckera jest pobudzenie inwestycji i powstanie nowych miejsc pracy. Powstał on w połowie 2015 r., a jego inicjatorem jest przewodniczący Komisji Europejskiej. Łączna kwota inwestycji, które mają powstać dzięki planowi do końca 2020 r., to 500 mld euro.