Prezes PiS: Popieram Konstytucję dla Nauki

Był i jest w naszym obozie politycznym pewien spór merytoryczny, ale on nie prowadził do napięć, które były groźne dla obozu; zdecydowaliśmy się, by Konstytucję dla Nauki uchwalać – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pytany o zastrzeżenia do projektu ustawy dot. reformy szkolnictwa wyższego.

Dziennikarze na konferencji prasowej zwracali uwagę, że zastrzeżenia do reformy wicepremiera Jarosława Gowina zgłaszali ważni politycy PiS, w tym wicemarszałek i szef klubu Ryszard Terlecki. Pytali prezesa partii, czy on sam nie ma zastrzeżeń i czy konferencja prasowa nie miała służyć uspokojeniu napięć wewnątrz koalicji rządzącej.



– Był i jest w dalszym ciągu w naszym obozie politycznym, który jest szeroki, pewien spór merytoryczny. On nie prowadził do napięć, które były groźne dla obozu. Ale ten spór merytoryczny musiał w pewnym momencie znaleźć rozwiązanie praktyczne, to znaczy decydujemy się na to, by tę ustawę, skorygowaną, uchwalać czy też nie – powiedział Kaczyński na wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem, szefem resortu nauki Jarosławem Gowinem.



– Zdecydowaliśmy się na to, żeby ją uchwalać i teraz ten proces, który też pewnie będzie niewolny od różnego rodzaju polemik, uruchamiamy – zaznaczył lider PiS.



Dodał, że jest „pewny, że zakończy się to uchwaleniem ustawy”. Jak mówił, wierzy, że nie będzie ona w „żaden istotny sposób zmieniana”.

Również minister Gowin podkreślał, że różnica zdań ws. ustawy miała charakter merytoryczny i „nie był to żaden spór ani polityczny, ani personalny”. Jak podkreślił, zaproponowana przez niego reforma „będzie głęboka”.Ocenił, że takie zmiany zawsze budzą spory merytoryczne. Wicepremier zauważył, że w czasie prac nad ustawą uwzględniono „liczne uwagi” zgłaszane nie tylko przez prezesa PiS, ale też przez wicemarszałka Terleckiego i innych polityków tej partii.

„Ja tę ustawę popieram”



– Sprawa tej ustawy była i jest przedmiotem różnych kontrowersji, ale chciałem bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że ja tę ustawę popieram i uczynię wszystko, żeby ta ustawa przeszła – podkreślił prezes PiS.



W jego ocenie „polska nauka to bardzo ważna sprawa”. Jak zaznaczył, podjęcie próby jej przebudowy instytucjonalnej jest bardzo istotne, „aby potencjał ok. 100 tys. polskich naukowców był dużo lepiej, niż w tej chwili wykorzystywany”.



Jarosław Gowin podziękował prezesowi PiS za poparcie, podkreślając, że wielokrotnie spotykał się z nim i analizował ten projekt. – Jego ostateczny kształt nosi ślad uwag pana prezesa Kaczyńskiego – zaznaczył wicepremier.



Zdaniem prezesa PiS rozwiązania zaproponowane w projekcie tzw. Ustawy 2.0 nie zagrażają ani samorządności środowisk naukowych, ani mniejszym uczelniom. – (Ustawa) nie stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju – oświadczył.



Jarosław Kaczyński ocenił, że ustawa stwarza szanse na to, żeby „niezbyt efektywny – tak bym to określił – mocno spetryfikowany system został zmieniony”.

– Żeby aktywność intelektualna, a przecież o to chodzi w nauce, naukowców wszystkich – ale w szczególności naukowców młodych i średniego pokolenia – została wzmożona i żeby mogła przynosić szybsze efekty – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.



– Jestem przeświadczony, że dzięki panu premierowi (Jarosławowi Gowinowi) czynimy krok, bardzo poważny krok we właściwym kierunku. Krok, mam nadzieję, decydujący, taki, który kiedyś będzie oceniany jako ten, który odnowił polską naukę – dodał Kaczyński.



Szef resortu nauki podkreślił, że projekt został poparty przez wszystkie reprezentatywne gremia środowiska akademickiego. Wymienił m.in. Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Parlament Studentów RP.



Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki) ma być pierwszą od ponad 12 lat całościową reformą uczelni. Przewiduje on poważne zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, ścieżce awansu zawodowego, trybie robienia doktoratu.



Wśród ważnych kierunkowych zmian zawartych w projekcie Ustawy 2.0 jest m.in. uzależnienie wielu możliwości uczelni) od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Projekt ustawy przyjął 20 marca rząd. Zgodnie z propozycją resortu nauki ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 r.