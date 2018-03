Komisja weryfikacyjna każe miastu przejąć kolejne kamienice w zarząd

Warszawski Ratusz ma przejąć w zarząd kamienice przy Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a – zdecydowała komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Miasto ma na to 14 dni.

Przywrócone mają też zostać stawki czynszowe obowiązujące w lokalach komunalnych. Taką możliwość daje nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej.



O uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnych wobec tych trzech śródmiejskich nieruchomości komisja weryfikacyjna zdecydowała w ubiegłym roku. Przewodniczący Patryk Jaki zaznaczył, że do tej pory kamienice nie zostały jednak przejęte przez warszawski Ratusz.



– Miasto konsekwentnie skarży korzystne dla miast decyzje dotyczące reprywatyzacji, w związku z tym komisja postanowiła skorzystać z nowych uprawnień i do tych nieruchomości nakazać wprowadzenie zarządu – powiedział wiceminister sprawiedliwości.



Decyzje poparł też poseł Robert Kropiwnicki, który stanął w obronie warszawskiego Ratusza.



– Dopiero 14 marca miasto mogło coś zrobić, ponieważ decyzje stały się ostateczne. Niestety ta dzisiejsza decyzja nie musi być tak wspaniała jak byśmy chcieli, ponieważ komisja nakłada na miasto obowiązek przejęcia nieruchomości ale nie nakłada obowiązku wydania tych nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników – powiedział Robert Kropiwnicki.



Decyzjom komisji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.



Komisja weryfikacyjna zajęła się też wnioskiem Andrzeja Waltza o ponowne rozpoznanie sprawy reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16. Został on jednogłośnie odrzucony.

