Prezydent: Trump mówił, że ws. Patriotów uda się wynegocjować dobre warunki i to się udało

– W rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem mówiłem, że potrzebujemy dobrej ceny i warunków zakupu systemu Patriot; Trump zapewnił, że uda się je wynegocjować i to się udało – powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

W Warszawie podpisano w środę w Warszawie umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot dla Polski.



Po uroczystości prezydent Duda powiedział dziennikarzom, że temat zakupu uzbrojenie, w tym zestawów Patriot, był poruszany w rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem. – Mając świadomość, jak niesłychanie drogie są to zakupy, powiedziałem do pana prezydenta (Donalda Trumpa), że potrzebujemy dobrej ceny i dobrych warunków; jeżeli to będzie, to jesteśmy w stanie to zrealizować – powiedział Duda.



Przekazał też, że Trump zapewnił go wówczas, iż „będzie dobrze”. – I pan prezydent (Trump) powiedział: „zobaczysz, uda się wynegocjować dobre warunki”, no i to się udało – relacjonował Duda.