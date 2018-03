Z Wisły wyłowiono ciało 40-letniej kobiety

Zwłoki kobiety odkryto rano w okolicy mostu średnicowego w Warszawie. Sprawę bada prokuratura; zarządziła sekcję zwłok. – Na ciele kobiety nie znaleziono zbyt dużych obrażeń, a samo ciało było w stosunkowo dobrym stanie – wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś.

Policja otrzymała zgłoszenie ok. godz. 8. Zwłoki wyłowili policjanci z patrolu rzecznego i przetransportowali na teren Pragi Południe. – Tam w obecności prokuratora prowadzone są czynności – poinformował mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji.



Według rzecznika prokurator przeprowadził oględziny zwłok kobiety i jej wiek ocenił na ok. 40 lat.



– W ramach tych oględzin na ciele kobiety nie znaleziono zbyt dużych obrażeń, a samo ciało było w stosunkowo dobrym stanie. Wygląd zwłok wykazywał pewne podobieństwo do kobiety, której zaginięcie zgłoszono jakiś czas temu – dodał.

źródło: pap

Prok. Saduś przekazał, że ciało kobiety po oględzinach miało zostać zabezpieczone przez prokuratora i przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, która pozwoliłaby na ustalenie przyczyny śmierci. Zapowiedział, że śledztwo w tej sprawie zostanie wszczęte jeszcze w środę lub w czwartek.