Zbrodnia i eksplozja w Poznaniu. Tomasz J. usłyszał w szpitalu zarzuty

Tomasz J. usłyszał zarzut zabójstwa żony, znieważenia jej zwłok oraz spowodowania częściowego zawalenia budynku mieszkalnego – poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Magdalena Mazur-Prus.

4 marca wskutek wybuchu gazu zawaliła się część kamienicy na poznańskim Dębcu. W ruinach znaleziono ciała pięciu osób, a ponad 20 zostało rannych.



W połowie marca prokuratura potwierdziła, że Tomasz J. ma w śledztwie status podejrzanego, jednak do czasu przedstawienia mu zarzutów prokuratura nie chciała ujawniać ich treści.



Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Magdalena Mazur-Prus poinformowała w środę, że Tomasz J. usłyszał zarzut zabójstwa żony, znieważenia jej zwłok oraz spowodowania częściowego zawalenia budynku mieszkalnego poprzez uwolnienie z instalacji wewnątrz tego budynku mieszaniny gazowo-powietrznej. – W ten sposób sprowadził zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób. Następstwem takiego działania był zgon 4 osób, 26 osób doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast pozostałe osoby zostały narażone na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia – powiedziała.



Podejrzany nie przyznał się do winy



– Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania, prokuratur jeszcze w środę ma skierować do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego – dodała Mazur-Prus.

źródło: pap

Do przesłuchania Tomasza J. doszło w środę w poznańskim Szpitalu Miejskim im. J. Strusia; wcześniej nie było to możliwe ze względu na stan jego zdrowia. Przed godziną 10:00 do szpitala przyjechał obrońca Tomasza J. oraz prokurator Łukasz Stanke wraz z policjantką i technikiem, który miał zarejestrować przesłuchanie w formie wideo.Po trwającym niespełna godzinę przesłuchaniu ani prokurator, ani obrońca nie chcieli udzielać mediom żadnych informacji.