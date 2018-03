Złote dziecko Platformy doradza Trzaskowskiemu. Kandydat PO się odcina

Rafał Trzaskowski oficjalnie odcina się od Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nieoficjalnie kandydat na prezydenta Warszawy korzysta jednak z jej sztabowca – Szymona Milczanowskiego. Obaj znają się od lat, twierdzą jednak, że spotykają się tylko prywatnie. Dlaczego?

W połowie kwietnia Rafał Trzaskowski ma zaprezentować sztab, który będzie pracował z nim podczas jesiennej kampanii wyborczej.



– Będzie składał się z różnych osób – mówi Trzaskowski. Ale nie chce podać żadnych konkretów. Każe czekać na oficjalną prezentację.



– Jedną z osób, która aktywnie cały czas współpracuje z Rafałem Trzaskowskim, jest Szymon Milczanowski. Obaj często spotykają się w biurze poselskim Rafała przy ul. Jasnej – mówi portalowi tvp.info poseł PO.



Informację o tym, że Milczanowski będzie doradzał Trzaskowskiemu, jako pierwszy podał portal Onet.pl. Kandydat PO na prezydenta stolicy im nie zaprzeczył; teraz się od tego odcina. Dlaczego?



Na współpracę Milczanowskiego z Trzaskowskim krzywo patrzą władze PO. – Boją się, że będzie dla Rafała obciążeniem, że zamiast mu pomóc, zaszkodzi. I nie chodzi tutaj o jego kompetencje, a o jego związki z warszawskim Ratuszem – mówi polityk PO.

Kontrakty z Ratusza



W 2013 r. Milczanowski doradzał Hannie Gronkiewicz-Waltz podczas referendum. Rok później pracował w jej sztabie wyborczym. Zapytaliśmy biuro prasowe Urzędu Miasta st. Warszawy, kto pokrył koszty tej usługi.



– Szymon Milczanowski nie realizował zleceń dla urzędu miasta – odpowiada Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza. Nie udziela jednak odpowiedzi na pytanie, kto pokrył koszty usługi, jaką Milczanowski wykonywał dla Hanny Gronkiewicz-Waltz.



Sam Milczanowski w rozmowie z portalem tvp.info mówi, że wykonywał te usługi w ramach umowy z Biurem Krajowym PO.



Ciekawe informacje znaleźliśmy za to w miejskich spółkach, które podlegają prezydent stolicy. Okazuje się, że w 2014 r., w okresie, kiedy Milczanowski doradzał Hannie Gronkiewicz-Waltz, jego spółka podpisała umowę z Metrem Warszawskim sp. z o.o. – Usługi obejmowały doradztwo w zakresie public relations – informuje Anna Bartoń, dyrektor Biura Prasowego Metra Warszawskiego sp. z o.o.

Za 12 miesięcy pracy dla spółki firma Milczanowskiego dostała 59 tys. zł. Na tym jednak nie koniec. Kolejne umowy z Metrem Warszawskim sp. z o.o. firma Milczanowskiego podpisała w 2015, 2016 i 2017 r. W sumie ze spółki podległej prezydent Warszawy na konta firmy Milczanowskiego trafiło ponad 90 tys. zł. Na tym jednak nie koniec.Jak informuje Anna Bartoń, Metro Warszawskie wybrało firmę Milczanowskiego bez przetargu w drodze negocjacji. Ale do rozmów zaproszono tylko jedną spółkę – tę, której właścicielem był Milczanowski. Dlaczego?– Firma posiada doświadczenie w pracy ze spółkami branży transportowej i komunikacyjnej m.in. PKP S.A., PKP Intercity SA – odpowiada Bartoń.

Złote dziecko PO



Kariera Milczanowskiego związana jest nierozerwalnie z Platformą Obywatelską. Jeszcze w 2006 r. zaczyna jako szeregowy pracownik w biurze prasowym Narodowego Banku Polskiego, którego prezesem jest wtedy Leszek Balcerowicz.



Dwa lata później, po wygranych przez PO wyborach do Sejmu, Milczanowski trafia do biura prasowego Ministerstwa Finansów. Odchodzi stamtąd w 2011 r. i zakłada własną agencję PR.



Pierwsze zlecenia dostaje od Platformy Obywatelskiej. – „W latach 2011–15 jednym z moich klientów w obszarze gaszenia pożarów wizerunkowych była Platforma Obywatelska” – pisze na swojej stronie Milczanowski.



W czasie kiedy on sam doradza Platformie, jego firma zdobywa intratne kontrakty z PKP, PKP Intercity, LOT–u, Polskich Linii Kolejowych i Lotniska Chopina w Warszawie.



Nie wszystko Milczanowskiemu wychodziło jednak perfekcyjnie. W wyborach w 2016 r. doradzał Bronisławowi Komorowskiemu i Ewie Kopacz. Obie kampanie Platforma przegrała z kretesem.

Doradca z cienia



Kiedy kontaktami Milczanowskiego i Trzaskowskiego zainteresował się portal tvp.info, „doradca został schowany”. – Naszym władzom nie podoba się, że Rafał chce, by doradzał mu Milczanowski. Obaj jednak się spotykają, wymieniają stale uwagi odnośnie przyszłej kampanii – mówi poseł PO.



Kiedy pytamy Trzaskowskiego, czy Milczanowski będzie w jego sztabie, ten odpowiada: – Nie, nie będzie. To samo mówi Milczanowski. – Nie pomagam i nie będę pomagał Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii – mówi były doradca PO.



Inaczej jednak całą sytuację opisują politycy Platformy. – Jak zaczęliście o niego pytać po miejskich spółkach w Ratuszu, panowie postanowili, że oficjalnie Szymona w sztabie nie będzie. Prawda jest taka, że on cały czas Rafałowi doradza – mówi poseł PO.