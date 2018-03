Kusznierewicz o poparciu dla PO: dawne czasy, to był błąd

– Dawne czasy. I powiem szczerze, to był chyba wyjątek w jakiejś mojej karierze sportowej – powiedział Mateusz Kusznierewicz, kapitan rejsu „Polska100”, mówiąc o swoim poparciu dla PO. – Jestem pełnomocnikiem rządu ds. 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, cieszę się z każdej inicjatywy promującej ten jubileusz na świecie – mówił w „Kwadransie politycznym” wiceminister Jarosław Sellin.

Mateusz Kusznierewicz wyjaśniał w Radiu Zet swoje poparciu dla PO w kampanii wyborczej sprzed siedmiu lat. – Dawne czasy. I powiem szczerze, to był chyba wyjątek w jakiejś mojej karierze sportowej – powiedział Kusznierewicz. Dodał, że nie chce się odnosić do klipu, w którym wówczas się pojawił.



– Moim zdaniem to był błąd, że publicznie wypowiedziałem się o swoich prywatnych preferencjach w tamtych czasach – stwierdził. Pytany, czy dziś by powiedział: „Popieram PiS!”, odparł: – Nie, dzisiaj w ogóle nie będę nikogo popierał publicznie, ponieważ jestem sportowcem. Zmieniłem swoje nastawienie do tego działania – stwierdził. – Nawet nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o projekcie „Polska100” nawiązując do polityki, ponieważ nie jest to projekt kompletnie polityczny, tylko sportowy – przekonywał Kusznierewicz.



Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego powiedział w „Kwadransie politycznym” TVP1, że nie zna wypowiedzi Kusznierewicza dotyczących poparcia dla PO. – Jeśli były takie wypowiedzi, to nad tym ubolewam – powiedział.



Polityk PiS podkreślił, że dla niego ważne jest to, że nawet ktoś, kto wypowiadał się w ten sposób, chce się włączyć do patriotycznego celu, jakim jest promowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

źródło: TVP Info, radzio zet

– Jesteśmy wyrozumiali – dodał Sellin. – Jestem pełnomocnikiem rządu ds. 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, cieszę się z każdej inicjatywy promującej ten jubileusz na świecie – stwierdził.Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego wyjaśnił, że Polska Fundacja Narodowa sfinansuje podróż dookoła świata jachtu pod dowództwem Mateusza Kusznierewicza, której koszt ocenia się na 14, a nie 20 mln zł.