„Bezpieczeństwo nie ma ceny”. Umowa na zakup systemu Patriot podpisana

– System Patriot ma stanowić podstawę obrony powietrznej dla Polski na dziesięciolecia – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania umowy na dostawę przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu Patriot, w ramach programu „Wisła”. Pierwsze zestawy systemu Patriot trafią do Polski w 2022 roku. Dwa lata później w naszej armii pojawią się kolejne wyrzutnie. Wartość kontraktu 4,75 mld dolarów.

– Niezwykły moment, powiedziałbym – wręcz moment historyczny. Podpisując tę umowę, przed momentem pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wprowadził polską armię, ale wprowadził także nas, Rzeczpospolitą Polską, w zupełnie nowy świat – w świat supernowoczesnej technologii, świat nowoczesnego uzbrojenia, nowoczesnych środków obronnych – mówił podczas uroczystości prezydent.



– Dzisiaj rozpoczynamy wyposażanie Polski w najnowocześniejszy system obronny, obrony przeciwlotniczej, obrony antyrakietowej średniego zasięgu, jaki w ogóle istnieje na świecie, co najważniejsze - system wielokrotnie sprawdzony - podkreślił Andrzej Duda.



– To jest ogromny krok naprzód dla całego polskiego wojska, jeżeli mówimy o budowaniu nowoczesnej, dobrze wyposażonej armii, jeżeli mówimy o modernizacji polskiej armii, to właśnie mówimy, że będziemy ją wyposażyli w tego typu uzbrojenie – powiedział Duda.



Podkreślił też, że zestawy Patriot wraz z innymi systemami polskiej obrony będą tworzyć „płaszcz ochronny przed wszelkiego rodzaju atakiem powietrznym”.



Prezydent: bezpieczeństwo nie ma ceny



– To ogromne pieniądze, ale wszyscy doskonale wiemy, także z naszego doświadczenia historycznego, że bezpieczeństwo nie ma ceny – podkreślił prezydent przypominając też, że o zakupie amerykańskich zestawów obrony powietrznej Patriot rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem.



Prezydent podziękował też za prace nad umową dot. zestawów Patriot ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi oraz b. szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi.



W uroczystości, która odbyła się w siedzibie spółki zbrojeniowej PIT-Radwar, uczestniczyli także premier Mateusz Morawiecki,szef MON Mariusz Błaszczak, a także m.in ambasador USA w Polsce Paul W. Jones.



Ambasador USA: Jesteśmy sojusznikami na zawsze



Ambasador USA podczas uroczystości powiedział, że porozumienie ws. Patriotów „to kamień milowy dla Polski i NATO”.



Według ambasadora USA, podpisanie umowy jest efektem spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie. – Polska będzie globalnym liderem rozbudowy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej i naszym pierwszym partnerem zagranicznym, który będzie korzystał z najnowocześniejszego systemu dowodzenia – podkreślił.



W jego ocenie, dzięki temu systemowi „Polska będzie bezpieczniejsza, NATO silniejsze, a nasza współpraca wojskowa będzie bliższa, niż kiedykolwiek”. – Jesteśmy razem, nasze zaangażowanie we wzajemną obronę i zobowiązanie do obrony każdego kawałka terytorium NATO jest niepodważalne, jesteśmy sojusznikami na zawsze – oświadczył Jones.



„Dziś Polska dołączy do stale rosnącej grupy krajów z systemem PATRIOT. Umowę, którą dziś podpisze Mariusz Błaszczak postrzegamy jako kolejny krok ku poszerzaniu amerykańsko-polskiej współpracy wojskowej, stanowiącej kluczowy cel naszych relacji dwustronnych- wpis o takiej treści zamieściła na Twitterze ambasada amerykańska w Warszawie.



Morawiecki: Polska, USA i NATO potwierdzają wolę wspólnej obrony wszystkich państw Sojuszu



– Poprzez ten zakup potwierdzamy nasza wspólnotę wartości. Polska i Stany Zjednoczone, Polska i kraje partnerskie NATO w ten sposób potwierdzają swoją wspólnotę wartości i wolę wspólnej obrony wszystkich państw członkowskich NATO. To jest solidarność, której oczekujemy od naszych partnerów – powiedział szef rządu.



– Dziękujemy za zaufanie dla nas, bo rzeczywiście jest tak, jak minister Błaszczak powiedział, że jest to najnowsza wersja uzbrojenia systemu antyrakietowego i przeciwlotniczego Patriot – dodał.



– Znakiem rozpoznawczym rządu PiS jest bezpieczeństwo w wielu wymiarach – powiedział Morawiecki. Jak mówił, jednym z tych wymiarów jest bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, które - według premiera - udało się zapewnić poprzez uszczelnienie systemu podatkowego oraz program 500 Plus. Drugi wymiar, to bezpieczeństwo wewnętrzne. Morawiecki przypomniał w tym kontekście o przywracaniu zamkniętych wcześniej posterunków policji w całej Polsce.



– Ale wreszcie znakiem rozpoznawczym rządu jest bezpieczeństwo zewnętrzne, ten fundament bezpieczeństwa państwa, o które musimy dbać razem z naszymi sojusznikami – podkreślił szef rządu. Dodał, że Polska dba o nie m.in. poprzez zakup „najnowocześniejszego antyrakietowego i przeciwlotniczego systemu Patriot”.



Szef MON: dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń



– Dzięki temu, że dziś podpisujemy umowę, która spowoduje dostarczenie do Polski nowoczesnego systemu, który sprawdził się w wielu państwach, dołączamy do elitarnego grona państw posiadających skuteczną broń, która zapewnia bezpieczeństwo – powiedział szef MON Błaszczak.



Podkreślił, że to największy kontrakt zbrojeniowy w historii Polski. – To rzeczywiście wydarzenie bardzo ważne w historii naszego kraju - oświadczył.



Przypomniał, że w jego ramach „do Polski trafią także nowoczesne technologie na podstawie wynegocjowanego offsetu”. Jak mówił, polskie firmy będą produkowały elementy wyrzutni, pojazdy służące transportowi zestawów oraz systemy łączności.



Szef MON podkreślił, że resort postawił sobie zadanie, żeby system obrony „Narew” był kompatybilny z systemem obrony „Wisła”. – Polski system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej będzie kompatybilny, będzie zwarty, zapewni naszej ojczyźnie bezpieczeństwo – powiedział Błaszczak. Zaznaczył, że system obrony Patriot został kupiony dla Wojska Polskiego również ze względu na stacjonowanie w Polsce wojsk NATO, w tym wojsk Stanów Zjednoczonych. "Ten system zapewni bezpieczeństwo i integrację Wojska Polskiego z armią Stanów Zjednoczonych" - podkreślił szef MON.



– Zapłacimy za system Patriot razem z systemem zarządzania polem walki 4 mld 750 mln dolarów. To dobra cena – powiedział.



Minister zapowiedział, że Polska niezwłocznie przystąpi do drugiej fazy negocjacji; dostawy sprzętu nastąpią od 2022 roku.