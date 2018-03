Kim Dzong Un jest gotów rozmawiać o rozbrojeniu

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył, że „sprawa denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego może zostać rozwiązana”, jeśli Korea Południowa i USA wykażą dobrą wolę – poinformował chiński MSZ. W środę zakończyła się nieoficjalna wizyta Kima w Pekinie.

Pod koniec kwietnia ma odbyć się rozmowa Kim Dzong Una z prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem., a w maju z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Xi był pierwszym liderem zagranicznego państwa, z którym północnokoreański przywódca się spotkał, odkąd w 2011 roku przejął władzę po swoim zmarłym ojcu Kim Dzong Ilu.



– Zgodnie z wolą Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila dążenie do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego jest naszym niezmiennym stanowiskiem – powiedział Kim, którego uwagi przytoczono w komunikacie chińskiego MSZ.



– Kwestia denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego może zostać rozwiązana, jeśli Korea Południowa i Stany Zjednoczone odpowiedzą na nasze wysiłki dobrą wolą, stworzą atmosferę pokoju i stabilności, podejmując jednocześnie postępujące i zsynchronizowane środki na rzecz pokoju – mówił dyktator.



Pierwszą próbę atomową przeprowadzili w 2006 roku



Zarówno dziadek Kim Dzong Una, Kim Ir Sen, jak i jego ojciec publicznie obiecywali wstrzymanie prac nad bronią nuklearną, ale kontynuowali je w tajemnicy. W 2006 roku, za panowania Kim Dzong Ila, reżim przeprowadził swoją pierwszą próbę atomową.



W przeszłości Pjongjang twierdził, że może rozważyć likwidację arsenału nuklearnego, jeśli USA wycofają swoje wojska z Korei Południowej i przestaną obejmować ten kraj oraz Japonię swoim tzw. parasolem atomowym, czyli obietnicą odpowiedzi nuklearnej w razie ataku atomowego na którekolwiek z tych państw.





#wieszwiecej Polub nas

Wielu ekspertów i byłych negocjatorów sądzi, że Pjongjang wciąż utrzymuje takie żądania - podała agencja Reutera. Analitycy są sceptyczni, czy Kim będzie skłonny do rezygnacji z programu atomowego, rozwijanego przez jego rodzinę od dziesięcioleci.



Relacjonująca wizytę oficjalna północnokoreańska agencja KCNA nie wspomina jednak o złożonych przez Kima deklaracjach, dotyczących rozbrojenia nuklearnego. Podaje za to, że Xi „z przyjemnością” przyjął zaproszenie Kima do Korei Północnej. Taka informacja nie znalazła się natomiast w relacji chińskiego MSZ, który wspomina tylko, że chiński prezydent zobowiązał się do podtrzymywania dialogu z Kimem poprzez dwustronne wizyty oraz wysyłanie emisariuszy i wymianę korespondencji.



Chińskie władze utrzymywały wizytę w tajemnicy



Nieoficjalna wizyta Kima w Chinach trwała od niedzieli do środy. Chińskie władze do samego końca starały się utrzymać ją w tajemnicy i dopiero w środę ogłosiły, że przywódca Korei Płn. przebywał w Pekinie. Jeszcze we wtorek rzeczniczka chińskiego MSZ mówiła, że nie posiada żadnych informacji na ten temat.



Taka tajemniczość nie jest w relacjach ChRL z KRLD niczym nowym. Tradycyjnie oba kraje informowały oficjalnie o wizytach Kim Dzong Ila w Chinach dopiero po jego powrocie do Pjongjangu.



Kim Dzong Un i Xi Jinping spotkali się w pekińskim kompleksie rządowym Diaoyutai, gdzie wciąż rośnie posadzone przez Kim Ir Sena drzewo. W Chinach Kimowi towarzyszyła jego żona Ri Sol Dziu.