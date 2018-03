Marsz przeciwko antysemityzmowi w Paryżu bez ważnego ugupowania

Ulicami Paryża przejdzie dziś cichy marsz przeciwko antysemityzmowi. Będzie to także wyraz potępienia zabójstwa 85-letniej Żydówki Mireille Knoll, do którego doszło we francuskiej stolicy.

Fala antysemityzmu zalewa Francję Z powodu rosnącej fali antysemityzmu z Francji jedynie w 2016 roku wyjechało aż 5 tys. Żydów – informuje „Gazeta Polska Codziennie”. Zrzeszenie... zobacz więcej

Udział w marszu zapowiedziało kilku czołowych francuskich polityków, w tym burmistrz Paryża Anne Hidalgo. W tym czasie wstrzymane zostaną prace w parlamencie, by umożliwić politykom wzięcie udziału w pochodzie. W demonstracji nie wezmą natomiast udziału przedstawiciele Frontu Narodowego.



Uczestnicy marszu przejdą trasą z pl. Narodu pod dom zamordowanej 85-latki.



Mireille Knoll została znaleziona martwa w piątek w swoim domu we wschodniej części Paryża przez strażaków, którzy zostali wezwani do ugaszenia tam pożaru. W związku z zabójstwem policja aresztowała sąsiada, a także innego podejrzanego, którym postawiono zarzuty. Według jednej z teorii, nad którą pracują śledczy, zabójcy najpierw zadźgali i obrabowali kobietę, a następnie podpalili jej ciało. Według paryskiej prokuratury zbrodnia wynika z pobudek religijnych i ma antysemickie podłoże.

#wieszwiecej Polub nas