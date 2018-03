„W sprawie Komendy doszło do poważnych błędów”. Ziobro zapowiada śledztwo

– W sprawie Tomasza Komendy doszło do poważnych błędów, do braku staranności i profesjonalizmu ze strony prowadzących postępowanie organów ścigania i prokuratury – powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polecił wszcząć śledztwo, które ma ustalić odpowiedzialnych zaniechań.

– W tej sprawie, o czym wiemy na pewno, doszło do poważnych błędów i doszło do braku wystarczającej staranności, mówiąc bardzo oględnie, i braku profesjonalizmu ze strony prowadzących to postępowanie organów ścigania i prokuratury – powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny.



– Dalsze tego skutki były takie, że kolejne instancje sądowe wydawały wyroki skazujące niewinnego człowieka. Włącznie z Sądem Najwyższym, który nie widział podstaw, aby tego rodzaju orzeczenie zakwestionować, który uznał, że dowody w tej sprawie są wystarczające – dodał minister.

źródło: PAP, TVP Info

Ziobro podkreślił, że nie jest tak, że w prokuraturze byli wyłącznie ludzi źli i nieudolni. – Byli też tacy jak prokuratorzy Biernat i Sobieski, dzięki ich determinacji i pracy pan Tomasz Komenda jest dziś na wolności – powiedział Ziobro. I poinformował, że wydał polecenie wszczęcia śledztwa, które ma na celu ustalić odpowiedzialnych zaniechań. – Związanych z tym, że po diagnozie z 2010 r. sprawie Tomasza Komendy nie nadano właściwego biegu wobec wątpliwości co do winy skazanego – wyjaśnił.