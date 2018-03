„Lubnauer będziemy oceniać po owocach, czyli po skutkach wyborów”

– Uważam, że prawybory byłyby dobrym rozwiązaniem. Nie ma chęci na to ze strony partii opozycyjnych; to źle. Może dojść do tego, że w II turze wchodzi kandydat PiS-u i wygrywa wybory, tak się zdarzało – powiedział w RMF24 Ryszard Petru. Podkreślił, że był zwolennikiem szerokiej koalicji w wyborach samorządowych.

Ryszard Petru pytany w RMF24, jaką szefową partii jest Katarzyna Lubnauer stwierdził, że będzie oceniana po owocach, czyli po skutkach wyborów samorządowych. – Uważam, że przyjdzie moment na podsumowanie prawie rocznej kadencji i to w zależności od wyniku będą takie, a nie inne oceny – stwierdził. Dodał, że albo będzie Lubnauer rozliczał, albo gratulował.



Podkreślił, że był zwolennikiem szerokiej koalicji w wyborach samorządowych. – Próbowałem taką koalicję stworzyć. PSL jak wiemy wycofał się z tego, lewica poczuła wiatr w żagle i też się wycofała, co uważam w długim okresie za błędne decyzje. Prawdopodobnie do rozmów koalicyjnych w przyszłości, po wyborach samorządowych dojdzie - bez Kukiza oczywiście i Razem - to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że ja byłem zwolennikiem tego, aby tworzyć szczególnie koalicję wokół kandydatów na prezydentów i burmistrzów miast, tam są największe emocje. Ludzie głosują na konkretną osobę i to jest taki sprawdzian – mówił.

źródło: rmf.24

Podkreślił, że chciałby uniknąć sytuacji, która ma miejsce w Gdańsku. – Mamy wysyp kandydatów opozycyjnych i tak naprawdę dobrze by było wybrać jednego wspólnego – mówił Petru. – Uważam, że prawybory byłyby dobrym rozwiązaniem. Nie ma chęci na to ze strony partii opozycyjnych, to źle. Może dojść do tego, że w II turze wchodzi kandydat PiS-u i wygra wybory, tak się zdarzało – ocenił były szef Nowoczesnej.