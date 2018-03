„Mamy zastrzeżenia do angażowania się w napięcia o charakterze politycznym”

– Jeśli ktoś chce demonstrować swoje przekonania polityczne, wchodzić w ostre spory, które w Polsce się toczą, to niech to robi poza miejscem pracy – powiedział w „Kwadransie politycznym” Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Skomentował w ten sposób zdjęcie pracowników muzeum POLIN w czarnych strojach w „Czarny piątek” oraz spot porównujący antysemicką nagonkę z 1968 roku do czasów teraźniejszych.