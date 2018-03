Wrocławski „Chrząszcz” jedzie do USA. Stoczy walkę w Dolinie Krzemowej

„Chrząszcz” to autonomiczny robot, który potrafi omijać przeszkody i samodzielnie znaleźć drogę do celu. Skonstruowali go studenci z Politechniki Wrocławskiej. Pod koniec kwietnia robot wystartuje w międzynarodowych zawodach w Dolinie Krzemowej.

Robot powstał na międzynarodowe zawody RoboGames, które pod koniec kwietnia odbędą się pod San Francisco w Dolinie Krzemowej. Mateusz Michalak, prezes Koła Naukowego Robotyków "KoNaR" na Politechnice Wrocławskiej wyjaśnia, że „Chrząszcz” ma przede wszystkim przemieszczać się w plenerze.



– Jego innowacyjność polega na tym, że on musi się sam odnaleźć w tej przestrzeni. Wykryć na przykład, że idzie człowiek, że ma przeszkodę, kałużę i ominąć to, albo w jakiś inny sposób zareagować i dotrzeć do wyznaczonego celu – wyjaśnił Michalak. Ważący 6 kg robot został zbudowany na platformie zdalnie sterowanego samochodu, w którym studenci całkowicie zmodyfikowali elektronikę.



– Robot na początku był sterowany pilotem, obecnie jest wyposażony przez nas w superkomputer, a także trzy płytki, których jesteśmy autorami – wyjaśnił prezes KoNaR-u. Jedna z zaprojektowanych przez studentów płytek steruje zasilaniem, ponieważ pojazd ma różne źródła i poziomy napięć, kolejna odbiera sygnały z komputera i steruje silnikami. Trzecia jest płytką typowo czujnikową, obsługującą przede wszystkim czujnik AHRS, czyli połączenie żyroskopu, akcelerometru i magnetometru.



Każde koło pojazdu ma niezależne zawieszenie i napęd. Na platformie studenci zamontowali także m.in. odbiornik GPS oraz lidar, czyli urządzenie przypominające radar, ale wykorzystujące światło zamiast mikrofal.

– Robot odbiera sygnał GPS, więc ma pozycję, gdzie się znajduje. Ma na sobie lidar, który wykrywa przeszkody w jego bliższym otoczeniu. I na podstawie tych danych, a także zadanej pozycji, planuje sobie trasę i wybiera najkrótszą ścieżkę, żeby dojechać do zadanego punktu, z ominięciem przeszkód, które wykrywa na bieżąco – opisał Michalak.Robot będzie miał też specjalną obudowę, która ma go chronić przed opadami i uszkodzeniami mechanicznymi. Zmodyfikowane baterie wystarczają na niemal dwie godziny jazdy, co daje zasięg nawet kilkudziesięciu kilometrów.

Projekt konkursowy Koła Naukowego



– Konkurencja, w której wystartujemy, nazywa się Robomagellan. Polega ona na tym, że dostajemy koordynaty GPS, w których znajduje się pachołek drogowy. Robot, omijając różne przeszkody, np. drzewa czy wysokie krawężniki, ma dojechać do pachołka i go dotknąć – wyjaśnił współtwórca robota Łukasz Chojnacki.



Jednym z nowatorskich elementów jest zastosowanie kamery stereowizyjnej, dzięki której robot wykrywa, gdzie aktualnie znajduje się miejsce, do którego docelowo ma dojechać. – Zastosowaliśmy w tym przypadku algorytmy sztucznej inteligencji, maszynowego uczenia i za pomocą tych algorytmów robot jest w stanie wykryć pachołek, wskazać, pod jakim kątem od niego się znajduje i dzięki temu do niego dojechać – dodał Chojnacki. Wskazał, że taką technologię można zastosować w różnych pojazdach autonomicznych i wyraził nadzieję, że w przyszłości taki pojazd będzie jeździł po Wrocławiu.