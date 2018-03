„Polityczna niepewność nie służy bankom i biznesowi”

– W Polsce mamy przesadne przekonanie, że wszyscy zajmują się tylko nami – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło. Zapytany, co jest największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki odpowiedział: „Moim zdaniem jest to sytuacja zewnętrzna – gospodarcza i polityczna”. – Polityka zawsze wpływa na gospodarkę, a w wielu krajach utrzymuje się polityczna niepewność – ocenił.

– Z drugiej strony mija dziesięć lat od poprzedniego kryzysu i jest dość powszechne oczekiwanie, że coś negatywnego znów stoi za progiem. A takie myślenie bywa samosprawdzającą się przepowiednią. Jeśliby tak się stało, nie pozostanie to bez wpływu na Polskę – podkreślił.



– Natomiast jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną i równowagę naszej gospodarki, to nie widzę poważnych przesłanek do kryzysu – zaznaczył Jagiełło.



Gospodarka 4.0



Prezes PKO BP pytany, czy plan Morawieckiego wpływa na postrzeganie Polski, wskazał, że „ważnym kontekstem naszych rozmów jest nowy paradygmat gospodarki światowej, a dokładnie poszukiwanie dróg rozwoju w ramach tzw. gospodarki 4.0”. – Dziś to już globalny trend wynikający z przyspieszonej digitalizacji procesów społecznych i gospodarczych – wyjaśnił.

– Gdy my w naszym banku mówiliśmy przez kilka ostatnich lat, że stawiamy na transformację cyfrową i pokazywaliśmy naszą aplikację, która zadebiutowała na rynku w 2013 roku, nasi rozmówcy tylko kiwali głowami. Teraz, gdy według ocen użytkowników IKO jest najlepszą aplikacją bankową na świecie, w oczach naszych rozmówców widzę zdumienie i podziw dla tego, co udało nam się osiągnąć – dodał Jagiełło.