Problem dla ubezpieczycieli. Więcej osób może domagać się pieniędzy

Bliskim poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym będzie łatwiej o zadośćuczynienie. Sąd Najwyższy podjął decyzję o takiej możliwości – informuje „Puls Biznesu”.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu – tak brzmi sentencja do uchwały SN wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego.



Uzasadnienie do uchwały pojawi się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.



Do tej pory o takie świadczenia mogli wnioskować bliscy osób zmarłych. Dziennik wskazuje, że decyzja SN oznacza otwarcie nowego katalogu roszczeń – ze strony osób bliskich za zerwanie więzi.

#wieszwiecej Polub nas