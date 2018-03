Kim Dzong Un z wizytą w Chinach. Pekin potwierdza

Chińska agencja Xinhua potwierdziła, że przywódca Korei Płn Kim Dzong Un złożył kilkudniową wizytę w Pekinie. W jej trakcie spotkał się z prezydentem ChRL Xi Jinpingiem. Kim miał przyznać, że chce spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dotychczas nie było oficjalnego potwierdzenia tej informacji ze strony Pjongjangu.

Nieoficjalna wizyta Kima rozpoczęła się w niedzielę i potrwa do środy. Przywódca Korei Północnej przyjechał pociągiem specjalnym, którym w przeszłości podróżowali członkowie najwyższych władz jego kraju. To jego pierwsza zagraniczna podróż, od kiedy w 2011 roku przejął władzę po swym zmarłym ojcu Kim Dzong Ilu.



– Prowadziłem owocne rozmowy z Xi Jinpingiem na temat rozwoju stosunków między naszymi krajami o utrzymaniu pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim, a także o innych kwestiach – cytuje agencja Xinhua wypowiedź Kima podczas bankietu wydanego przez prezydenta Chin.



Celem denuklearyzacja



Prezydent Xi podkreślił znaczenie tych rozmów „dla przyjaźni między oboma krajami”. Pochwalił także „pozytywne zmiany”, do jakich doszło w tym roku na Półwyspie Koreańskim, a których celem – jak podkreślił – pozostaje denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego i rozwiązywania konfliktów poprzez dialog.



– Kwestia denuklearyzacji może być rozwiązana, jeśli tylko Korea Południowa i USA przychylnie odniosą się do naszych wysiłków na rzecz stworzenia atmosfery pokoju i stabilizacji – powiedział Kim.



O wizycie Kim Dzong Una w Pekinie doniosła również północnokoreańska agencja KCNA. Według niej prezydent Chin zaakceptował zaproszenie do odwiedzenia Pjongjangu.

Biały Dom podał zaś, że strona chińska, razem z informacją o wizycie Kima w Pekinie, przekazała prezydentowi Trumpowi osobiste przesłanie od prezydenta Xi Jingpinga. Zdaniem Białego Domu, wywieranie nacisku na Pjongjang daje efekty. Jednym z nich ma być stworzenie odpowiedniej atmosfery do dialogu z Koreą Północną.