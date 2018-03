Tokarka wciągnęła 23-latka. Pracował u ojca

Tragiczny wypadek w Osieku pod Strzelcami Opolskimi. 23-latek, który pracował przy tokarce, został wciągnięty przez maszynę. Lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 17. Młody mężczyzna pracował w prywatnym zakładzie ślusarskim swojego ojca. W pewnym momencie maszyna wciągnęła go między wirujące elementy.



– Domownicy wyłączyli urządzenie, wezwali pomoc i natychmiast przystąpili do reanimacji. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety mężczyzny nie udało się uratować – relacjonuje w rozmowie z „Nową Trybuną Opolską” mł. asp. Paulina Porada, rzecznik strzeleckiej policji.



Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności wypadku, o którym poinformowana została także Państwowa Inspekcja Pracy. Dziennik nieoficjalnie dowiedział się, że młody mężczyzna nie był stałym pracownikiem zakładu. Na co dzień pracował za granicą, a feralnego dnia chciał po prostu pomóc ojcu w obowiązkach.

