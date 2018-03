Interes z dopalaczami już spalony. Służby rozbiły grupę

Kolejnych sześciu członków gangu zajmującego się handlem dopalaczami zatrzymali funkcjonariusze CBŚP w Katowicach i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Wiadomo, że przestępcy sprzedali co najmniej kilkadziesiąt kilogramów syntetycznych narkotyków, będących zamiennikami mefedronu. W sumie w związku ze sprawą zatrzymano już 18 osób, które usłyszały blisko 50 zarzutów. Sam gang stracił towar wart w detalu nawet milion zł.

Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie ze śląskimi pogranicznikami od kilku miesięcy rozpracowują grupę zajmującą się handlem wysyłkowym dopalaczy w Polsce, ale także w krajach ościennych.



Z ich ustaleń wynikało, że handlarze mogli sprzedać nawet kilkadziesiąt kilogramów bardzo niebezpiecznych dopalaczy będących zamiennikami mefedronu. To substancja pobudzająca wprowadzająca w stan silnej euforii, która przed kilkoma laty pojawiła się w Europie. Ze względu na jej wyjątkową szkodliwość została zakazana na całym kontynencie.

Biznes bez granic



Na początku roku policjanci i pogranicznicy ustalili operacyjnie, że handlarze, dla bezpieczeństwa, operują z czeskiej Ostrawy. Funkcjonariusze przeszukali tam kilka pomieszczeń wykorzystywanych przez członków grupy.



Natrafiono także na magazyn dopalaczy. Sprytni przestępcy ukryli towar w kilku pojemnikach schowanych w bagażniku niepozornego auta. W mobilnym magazynie natrafiono na 34 kg dopalacza 4 CMC. Taka ilość towaru warta jest w od 500 tys. do nawet miliona zł, w zależności od ilości kupionego narkotyku. Wkrótce zatrzymano łacznie 12 członków grupy zajmującej się handlem trującymi substancjami.



Na początku marca wpadło kolejnych dwóch gangsterów. Byli to mężczyźni, którzy udostępnili handlarzom swoje konta bankowe do prania pieniędzy z handlu dopalaczami.









Wreszcie w ostatnich dniach zatrzymano czterech następnych przestępców. Tym razem przyszła pora na tzw. logistyków. Ujęto osoby odpowiedzialne za magazynowe dopalaczy, konfekcjonowanie ich i wysyłkę do klientów. Zatrzymani usłyszeli już w gliwickiej Prokuraturze Okręgowej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji tzw. dopalaczy. Dotychczas w sprawie zatrzymano 18 osób, którym przedstawiono łącznie 48 zarzutów.

#wieszwiecej Polub nas