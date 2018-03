Niemcy ze wszystkimi pozwoleniami na budowę Nord Stream 2

Niemcy jako pierwszy kraj wydał wszelkie potrzebne zezwolenia na rozpoczęcie budowy gazociągu Nord Stream 2 na niemieckich wodach terytorialnych i ekonomicznych. Informację tę potwierdziło biuro prasowe Federalnego Urzędu ds. Żeglugi i Hydrografii (BSH) w Hamburgu.

Jak ocenia agencja AFP, wydając pozwolenia Niemcy zaryzykowały wzrost napięć międzynarodowych, między innymi ze wschodnimi sąsiadami, którzy obawiają się uzależnienia energetycznego Europy od Moskwy.



Budowie gazociągu sprzeciwiają się: Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Nord Stream 2 zwiększyłby bowiem przesył gazu bezpośrednio z Rosji do Niemiec. Państwa Europy Wschodniej wskazują, że projekt jest też zaprzeczeniem idei unii energetycznej.



Menedżer do spraw pozwoleń konsorcjum Nord Stream 2 Jens Lange powiedział, że w niemieckiej strefie budowa rozpocznie się już w maju. Przez terytorium Niemiec przebiegał będzie 85-kilometrowy odcinek gazociągu. Jego trasa biegnie z Zatoki Narwalskiej na granicy Rosji z Estonią do Lubmina w północno-wschodnich Niemczech. Wcześniej zgodę na budowę wydał urząd górniczy z siedzibą w nadbałtyckim Stralsund – okręgu wyborczym kanclerz Angeli Merkel.

źródło: IAR

Gazociąg tworzony jest przez spółkę Nord Stream 2 AG, która jest zależna od rosyjskiego, kontrolowanego przez państwo koncernu energetycznego Gazprom. Nadal potrzebne są zgody urzędów rosyjskich, fińskich, duńskich i szwedzkich.Konsorcjum planuje zakończenie budowy do końca przyszłego roku.