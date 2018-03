Francja wydala rosyjskich dyplomatów, ale Macron nie rezygnuje z wizyty w Moskwie

Francja wydali czterech wysokich rangą rosyjskich dyplomatów. To gest solidarności z Londynem po próbie otrucia byłego podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córki w brytyjskim Salisbury. Mimo to prezydent Emmanuel Macron nie rezygnuje z majowej wizyty w Moskwie.

Minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian oznajmił, że rosyjscy dyplomaci mają tydzień na opuszczenie Francji. Dotyczy to attaché wojskowego, szefa misji gospodarczej oraz konsulów w Strasburgu i Marsylii.



Według francuskich źródeł rządowych, wytypowani dyplomaci prowadzili działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu.



Z tego samego źródła pochodzi ocena aktualnej sytuacji. Wskazuje ono, że w tej chwili Rosja prowadzi dialog oparty na próbie sił i dlatego jest tak ważne, aby w stronę Kremla nie kierować żadnego sygnału mogącego świadczyć o jakiejkolwiek słabości.



Wizyta niezagrożona



Niemniej – argumentuje źródło dyplomatyczne – należy prowadzić dialog polityczny z Rosją i nic nie wskazuje na to, aby miała zostać odwołana wizyta prezydenta Emmanuela Macrona w Petersburgu, zaplanowana na koniec maja.



Francja jest kolejnym krajem, które wydala rosyjskich dyplomatów. Po decyzji Londynu o usunięciu 23 Rosjan, podobne ruchy wykonały między innymi USA, które wydaliły 60 osób oraz Polska, która za persona non grata uznała czterech dyplomatów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Do zamachu na byłego agenta GRU i MI6 Siergieja Skripala i jego córkę, z użyciem silnie toksycznego środka, doszło 4 marca. Przywódcy Unii Europejskiej ocenili podczas szczytu, że za atak najprawdopodobniej odpowiada Rosja. Kreml kategorycznie zaprzecza zarzutom.