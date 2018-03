Udany powrót do Kotła Czarownic. Polska – Korea Płd. 3:2

Reprezentacja Polski nie niemal dziewięciu latach wróciła na Stadion Śląski w Chorzowie. Powrót był udany, choć piłkarze Adama Nawałki do końca musieli drżeć o wynik. Zwycięskiego gola w meczu z Korą Południową strzelił w doliczonym czasie Piotr Zieliński.

Po raz czwarty z rzędu selekcjoner Adam Nawałka ustawił drużynę w systemie 3-4-3. Dotąd nie przekładało się ono na zwycięstwa. W zasadzie biało-czerwoni odnieśli dopiero pierwsze zwycięstwo. W meczu z Koreą Południową trójkę środkowych obrońców stworzyli Łukasz Piszczek, Kamil Glik i Michał Pazdan.



W pierwszej połowie po raz kolejny świetnie spisał się duet Robert Lewandowski – Kamil Grosicki. Kapitan drużyny narodowej strzelił gola (już 52. w kadrze, której jest najskuteczniejszycm zawodnikiem w historii), choć mógł jeszcze dwa, zaś Grosicki zaliczył bramkę i asystę.



Ostatnie słowo



W końcówce rywale strzelili dwa gole – w odstępie dwóch minut do siatki trafili Chang-Min Lee i Hee-Chan Hwang, ale ostatnie słowo należało do Polaków. Piękną bramkę zdobył Zieliński.



– Zwycięstwo to dobry wynik pod kątem przygotowań do mistrzostw świata. Wynik nie jest najważniejszy, naszym celem był zgranie drużyny, chociaż wygrana zawsze cieszy – powiedział na antenie TVP Info trener Adam Nawałka.



Trener sprawdził w meczu kontrolnym z Koreą Tarasa Romanczuka, piłkarza Jagiellonii Białystok, który niedawno otrzymał polski paszport. Podobnie jak w meczu z Nigerią (0:1) w ubiegły piątek selekcjoner sprawdził też dwóch bramkarzy. Po 34 minut zagrali Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski.

We wtorek na trybunach zasiadło 53 129 ludzi, czyli blisko komplet. Podczas śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” kibice utworzyli wokół murawy gigantyczną biało-czerwoną flagę, ułożoną z przygotowanych przez organizatora kawałków folii. Potem była „meksykańska fala” i okrzyki radości po golach biało-czerwonych. Według wskazań stadionowych mierników natężenie dźwięku w tych momentach przekroczyło 107 decybeli.

