Szyszko: Do Polski importuje się ok. 3,5 mln ton nasion z GMO na pasze i żywność

– Koalicja PO-PSL, różnymi kruczkami, doprowadziła do tego, że do Polski importuje się w tej chwili ok. 3,5 mln ton nasion z GMO na pasze i żywność - mówił na antenie Radia Warszawa Jan Szyszko. Były minister środowiska dodał, że żywność w sklepach nie ma oznaczeń, że zawiera składniki genetycznie zmodyfikowane.