Nord Stream „przede wszystkim projektem antyeuropejskim”

– Gazociąg Nord Stream 2 jest projektem wymierzonym w solidarność energetyczną Unii Europejskiej – powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski. W ten sposób szef kancelarii prezydenta skomentował informację o tym, że Niemcy jako pierwszy kraj wydały wszelkie potrzebne zezwolenia na rozpoczęcie budowy na swych wodach terytorialnych i ekonomicznych gazociągu Nord Stream 2.

Krzysztof Szczerski w programie Minęła 20 w TVP Info zaznaczył, że jest to dla Niemiec „interes ekonomiczny i interes polityczny” w polityce energetycznej Europy. Podkreślił, że jest on „silniejszy niż jakiekolwiek inne elementy solidarności europejskiej”. – My o tym mówiliśmy, że Nord Stream nie tylko jest projektem politycznym, ale przede wszystkim jest projektem antyeuropejskim, dlatego że zaburza on wszystko to, co kiedyś głoszono jako idee Unii Europejskiej – podkreślił Krzysztof Szczerski.



Niemiecki Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii poinformował o wydaniu zgody na budowę gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec na Bałtyku. Kończy to procedurę pozyskiwania w Niemczech zezwoleń na budowę tego gazociągu.



Menadżer do spraw pozwoleń konsorcjum Nord Stream 2 Jens Lange powiedział, że w niemieckiej strefie budowa rozpocznie się już w maju. Gazociąg ma być gotowy do końca przyszłego roku.



Wcześniej podobne zezwolenie dotyczące niemieckich wód terytorialnych wydał Urząd Górniczy w Stralsundzie. Z prawnego punktu widzenia niemieckie decyzje oznaczają, że pomimo wielu protestów rosyjsko-niemieckie konsorcjum uzyskało prawo do rozpoczęcia budowy drugiej nitki gazociągu w obszarze niemieckich wód.



Przedstawiciele Nord Stream 2 oczekują, że w ciągu najbliższych miesięcy analogiczne zgody otrzymają z Rosji, Finlandii, Szwecji i Danii. W uzasadnieniu swojej decyzji niemieccy urzędnicy napisali, że Nord Stream 2 pomoże załatać lukę w przyszłych dostawach gazu do Europy i zwiększy konkurencję na rynku gazowym.



Budowie gazociągu sprzeciwiają się Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Nord Stream 2 zwiększyłby bowiem przesył gazu bezpośrednio z Rosji do Niemiec.