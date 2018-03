Baltic Pipe na celowniku Rosjan. „Nord Stream 2 to wiązanie Europy więzami gazowymi”

– Nord Stream 2 to wiązanie Europy przez Rosję więzami gazowymi. Niemcy i Rosjanie mówią, że to czysty biznes, ale Niemcy mogą dzięki temu projektowi zarabiać, rozsyłając gaz po Europie, i zyskują przewagę nad sąsiednimi krajami – wyjaśniał w „Minęła 20” Grzegorz Kuczyński, autor książki „Jak zabijają Rosjanie”. Jego zdaniem obecnie Rosja koncentruje się na ważnym dla Polski projekcie Baltic Pipe, który może uniezależnić nasz kraj od gazu ze Wschodu.

Grzegorz Kuczyński pytany, czy Nord Stream 2 można traktować jako pewnego rodzaju broń ekonomiczną, nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. – Nord Stream 2 to wiązanie Europy przez Rosję więzami gazowymi. Niemcy i Rosjanie mówią, że to czysty biznes, ale Niemcy mogą dzięki temu projektowi zarabiać, rozsyłając gaz po Europie, i zyskują przewagę nad sąsiednimi krajami. A po powstaniu Nord Stream 2 cały tranzyt gazu przez Ukrainę może być ograniczony prawie do zera, co daje Berlinowi możliwość wywierania nacisków dyplomatycznych na Polskę – wyjaśniał.



Jego zdaniem w czasie obecnej „zimnej wojny dyplomatycznej” najważniejszym obszarem, gdzie można uderzyć w Rosję za zamach na Siergieja Skripala, wojnę hybrydową na Ukrainie czy zajęcie Krymu, jest sprawa dostaw gazu i doprowadzenie do zaniechania budowy Nord Stream 2.

źródło: TVP info

Ekspert przyznał także, że dla Rosji równie ważne jak budowa Nord Stream 2 jest przeszkodzenie w budowie Baltic Pipe, którym skandynawski gaz ma płynąć do Polski. Rosyjskie służby wywiadowcze miałyby dążyć wszelkimi metodami do zablokowania tego projektu.