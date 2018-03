Premier Izraela w szpitalu. Efekt stresu wobec zarzutów o korupcję?

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przeszedł w szpitalu badania po infekcji, którą przeszedł dwa tygodnie wcześniej i której – zdaniem jego osobistego lekarza – nie wyleczył. Został zwolniony późnym wieczorem, ale służby prasowe poinformowały, że ma infekcję górnych dróg oddechowych. Większe zmartwienie Netanjahu ma w związku z zarzutami korupcji.

Netanjahu trafił do szpitala Hadassa z wysoką gorączką i kaszlem. Decyzję o hospitalizacji podjął jego osobisty lekarz Cwi Berkowic, który uznał, że 68-letni premier nadal cierpi z powodu choroby, na którą zapadł w połowie marca.



Przez pięć kolejnych dni w marcu Netanjahu odwoływał wszystkie zaplanowane wystąpienia i spotkania. – Premier nie znalazł czasu na to, by w pełni wrócić do zdrowia, i objawy pogorszyły się – poinformował Baker. We wtorek szef rządu został zwolniony, ale służby prasowe poinformowały, że ma infekcję dróg oddechowych.



Agencja Reutera przypomina, że premier zachorował w okresie, który był dla niego szczególnie stresujący ze względu na toczące się przeciw niemu dochodzenia policyjne w trzech różnych sprawach związanych z zarzutami o korupcję.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Reuters, PAP

W poniedziałek policja przesłuchała Netanjahu i jego żonę w związku z jego domniemanymi interesami o charakterze korupcyjnym z przedstawicielami największej w kraju firmy telekomunikacyjnej Bezeq. To dziewiąte przesłuchanie premiera w sprawach korupcyjnych.13 marca rządząca w Izraelu koalicja z trudem znalazła wyjście z kryzysu, który mógł obalić rząd Netanjahu; po kilku dniach konfliktów większość poparła ustawę ws. służby wojskowej, która podzieliła koalicjantów premiera.