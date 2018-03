Minister obrony Węgier: Państwa Grupy Wyszehradzkiej zacieśnią współpracę obronną

Państwa Grupy Wyszehradzkiej zacieśnią współpracę w sferze obronności i wojskowości – oświadczył we wtorek minister obrony Węgier Istvan Simicsko na konferencji prasowej po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z pozostałych krajów V4.

Simicsko podkreślił, że kraje Grupy Wyszehradzkiej należą obecnie do najbezpieczniejszych państw świata. Według niego współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej stała się mocnym filarem Europy i dlatego „Unia Europejska powinna słuchać głosu krajów V4”.



– Współpraca V4 może być przykładem – zaznaczył.



Węgierski minister powiedział, że we wtorek szefowie resortów obrony rozmawiali niemal o wszystkich wyzwaniach w sferze obronności: o wzroście zagrożenia terrorystycznego, o skutkach migracji, o kwestiach demograficznych, o problematyce wojen hybrydowych oraz niebezpieczeństwach czekających na obywateli w przestrzeni cyfrowej.



Według ministra w Brukseli „rozpisano konkurs” na to, „kto zdoła przyjąć więcej imigrantów i kto szybciej zrezygnuje z europejskich wartości chrześcijańskich”.

#wieszwiecej Polub nas

Węgry – jak podkreślił – uważają, że to niewłaściwy kierunek, natomiast chętnie wezmą udział w rywalizacji o to, kto skuteczniej będzie chronić granic strefy Schengen oraz wartości chrześcijańskich.



Minister obrony Słowacji Peter Gajdosz dodał, że rozmawiano też o przygotowaniach do szczytu NATO w Brukseli, o roli, jaką mogą odgrywać państwa V4 w projekcie stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO), oraz o Wyszehradzkiej Grupie Bojowej.



Wiceminister Tomasz Szatkowski, który uczestniczył w rozmowach z polskiej strony, podkreślił zaś, że kraje Grupy Wyszehradzkiej wspólnie stawiły czoło zagrożeniu związanemu z masową nielegalną migracją.



W środę szefowie resortów obrony V4 spotkają się w Budapeszcie ze swymi odpowiednikami z krajów Środkowoeuropejskiej Współpracy Obronnej (CEDC).