Wartość akcji Facebooka spadła o dziesiątki miliardów dolarów

Wartość akcji Facebooka spadła w ciągu nieco ponad tygodnia o 73 mld dol. (13,5 proc.) w związku z wykorzystaniem przez firmę Cambridge Analytica danych niemal 50 mln użytkowników serwisu i wszczętymi w tej sprawie dochodzeniami – podaje we wtorek AP.

Facebook z ulubieńca inwestorów stał się firmą, które akcje są wysprzedawane. 73 mld dol., o które spadła jej wartość giełdowa, to tyle, ile wynosiła wartość całej firmy w 2012 roku, gdy zadebiutowała na Wall Street.



Przed ostatnimi spadkami inwestorzy wyceniali Facebooka na 500 mld dol., co czyniło go piątą najbardziej wartościową firmą w USA. Teraz Facebook spadł na szóste miejsce w tym rankingu, plasując się za Berkshire Hathaway, holdingiem Warrena Buffeta.



Do spadku notowań Facebooka przyczyniła się amerykańska Federalna Komisja Handlu, która potwierdziła, że prowadzi śledztwo w sprawie praktyk Facebooka dotyczących prywatności.



Celem dochodzenia jest przede wszystkim wyjaśnienie, czy Facebook naruszył zasady dotyczące konieczności uzyskania wcześniejszej zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych przez strony trzecie.



Jeśli komisja uzna, że Facebook nie wywiązał się z przestrzegania tych reguł, firma może zostać obciążona grzywną w wysokości 40 tys. dolarów za każde naruszenie przepisów.



Przesłuchania w sprawie Facebooka i Cambridge Analytica prowadzą też komisje sądownictwa i handlu w Senacie USA oraz komisja handlu Izby Reprezentantów.

#wieszwiecej Polub nas