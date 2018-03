„Wchodzimy w bardziej kierunkowy rozwój gospodarki”. Polskie produkty na stacjach Orlen

– Grupa PKN Orlen dysponuje 1700 stacjami, co możemy wykorzystać do rozwoju polskiej gospodarki. Ważne jest, aby na stacjach wprowadzać produkty polskie, produkty regionalne. Poprzez taką sieć możemy ożywić polską gospodarkę. Przyspieszyliśmy ten proces i wchodzimy w bardziej kierunkowy rozwój gospodarki – zapowiedział w programie „Gość Wiadomości” Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, litewski minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas i minister komunikacji Rokas Masiulis podpisali we wtorekw Wilnie deklarację o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z porozumieniem potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju litewskiej spółki Orlenu - Orlen Lietuva.



Deklarację wsparcia ze strony litewskiej otrzymały m.in. rozważane plany inwestycyjne Orlen Lietuva dotyczące przerobu ropy naftowej w rafinerii w Możejkach, w związku z dostosowaniem do zaostrzających się norm środowiskowych. W ciągu kilku miesięcy może także ruszyć odbudowa linii kolejowej do Renge na Łotwie.

PKN Orlen blisko przejęcia Grupy Lotos PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia...

Litewski przełom



Zdaniem prezesa Daniela Obajtka można mówić o odwilży w stosunkach polsko-litewskich. – Wizyty polskiego prezydenta, premiera i ministra energii stworzyły odpowiedni klimat polityczny, bym mógł, jako Grupa PKN Orlen, podpisać memorandum, które stwarza klimat do robienia biznesu. A relacje z Litwą są dla nas bardzo ważne – stwierdził Obajtek.



Jego zdaniem wspomniane deklaracje mogą się w przyszłości zamienić w czyny. Wskazał przy tym na możliwość rozbudowy rafinerii w Możejkach czy budowę rurociągu produkcyjnego do Kłajpedy.

Prezes PKN Orlen przyznał, że Litwini zapowiedzieli rozpoczęcie „bez zbędnej zwłoki” odbudowy linii kolejowej do Renge.Obajtek powiedział, że PKN Orlen uznał, że teren Zatoki Perskiej zaczyna być regionem bezpiecznym. Stąd dostawy ropy z Iranu. Dodał, że do Polski płynie kolejny tankowiec z takim ładunkiem.

Ożywienie polskiej gospodarki



Według Obajtka jedną z najważniejszych misji Grupy PKN Orlen jest wykorzystanie potencjału koncernu do „ożywienia polskiej gospodarki”. – Grupa dysponuje 1700 stacjami. Ważne jest, aby na stacjach wprowadzać produkty polskie, produkty regionalne. Poprzez taką sieć możemy ożywić polską gospodarkę. Przyspieszyliśmy ten proces i wchodzimy w bardziej kierunkowy rozwój gospodarki. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie dochodowości Orlenu, ale też ożywienia polskiej gospodarki, bo przecież ci, którzy prowadzą te firmy, to są nasi klienci – podkreślił Obajtek.



Prezes odniósł się także do zapowiedzianej fuzji PKN Orlen z Lotosem. – O tej fuzji już słyszymy od 20 lat, to jest rzecz, która jest potrzebna zarówno PKN Orlen, jak i Lotosowi, a szczególnie jest potrzebna państwu polskiemu – mówił. – Ten list intencyjny otwiera drogę na proces połączenia, i to jest bardzo ważny proces, bardzo ważna jest optymalizacja, bardzo ważne są centralne zakupy ropy, to gwarantuje zupełnie inną cenę – dodał.



Według Obajtka fuzja jest potrzebna i uzasadniona ekonomicznie. – Ten proces nie będzie procesem, który ma wyeliminować pewną część pracowników czy zaszkodzić temu, ten proces ma zwiększyć wydajność koncernu, ma obniżyć zdecydowanie koszty funkcjonowania – wyjaśniał.