ME w ciężarach: Joanna Łochowska obroniła złoto sprzed roku

Joanna Łochowska (UKS Zielona Góra) uzyskała 196 kg w dwuboju i zdobyła złoty medal w kat. 53 kg w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów, które odbywają się na pomoście w Bukareszcie. Polka obroniła tytuł wywalczony rok temu w Splicie.

29-latka zdominowała wtorkowe zawody i zwyciężyła tak w rwaniu, jak i w podrzucie. W pierwszej konkurencji uzyskała 88 kg, w drugiej – 108 kg.



– Jestem przeszczęśliwa. Bardzo się cieszę, że udało mi się obronić tytuł, choć właściwie podchodziłam do tego nie jak do obrony, a do zdobycia go po raz drugi. Cieszę się też, że "wytrzymałam" ciężary, bo były znacznie cięższe niż rok temu – powiedziała.



Drugie miejsce zajęła Włoszka Jennifer Lombardo, a trzecie jej rodaczka Giorgia Russo. Na jej rzecz medal w dwuboju straciła trzecia po rwaniu Francuzka Manon Lorentz.



To 39. medal wywalczony przez Polskę w mistrzostwach Europy w rywalizacji kobiet, a 10. złoty.



Wyniki dwuboju w kat. 53 kg:



1. Joanna Łochowska (Polska) – 196 kg (88 kg w rwaniu + 108 kg w podrzucie)

2. Jennifer Lombardo (Włochy) – 191 kg (84 kg + 107 kg)

3. Giorgia Russo (Włochy) – 198 kg (80 kg + 106 kg