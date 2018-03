Ekspert: Offset za zestawy Patriot „skrojony” pod polski przemysł

– Umowy offsetowe o wartości prawie 950 mln zł związane z zakupem rakietowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot zostały zoptymalizowane pod kątem aktualnych możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego – uważa Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika”.

– Widzimy, że te projekty offsetowe, które zostały wymienione w komunikacie MON-u, są z jednej strony możliwe do realizacji przez krajowy przemysł, zaś z drugiej istotne z punktu widzenia wsparcia eksploatacji systemu – powiedział Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika”.



Wartość offsetu może wzrosnąć



– Nie znamy dotąd szczegółów umów offsetowych. Wiemy tyle, ile ujawniło 23 marca Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwszą umowę podpisano z Raytheon Company, drugą z Lockheed Martin Global. Wiemy, że formułując finalną listę konkretnych projektów mających zostać zrealizowanych w ramach umów offsetowych, kierowano się przede wszystkim ich realnością – dodał ekspert.



Zwrócił też uwagę, że według przedstawicieli offsetodawców umowy związane z zakupem patriotów są otwarte, a więc sukcesywnie będą mogły do nich być dołączone nowe projekty, a więc ostateczna wartość offsetu może wzrosnąć.

Zaznaczył jednocześnie, że przedstawiciele koncernów amerykańskich twierdzą, iż są gotowi do rozszerzenia projektów także o znacznie poważniejsze i mające wyższą wartość od zaakceptowanych, ale przy realizacji których byłyby niezbędne znaczące inwestycje po stronie polskich firm. – Dajmy na to, że jeżeli ktoś zaproponuje projekt za 500 mln zł, to może się okazać, że nasz zakład będzie musiał w to zainwestować ze swojej strony kolejne 100 mln, na przykład w infrastrukturę, park maszynowy, szkolenia ludzi, żeby w ogóle być gotowym do podjęcia się realizacji tego projektu – stwierdził Kiński.

Armaty automatyczne



Jego zdaniem przykładem projektu zawartego w jednej z podpisanych umów offsetowych, który może być bez problemów zrealizowany przez polski przemysł, jest produkcja i serwisowanie 30 mm armat automatycznych Bushmaster. – Projekt ten dotyczy Huty Stalowa Wola S.A., mogą uczestniczyć w nim także Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., czyli podmioty, które produkowały już wcześniej analogiczne uzbrojenie i mogą, dzięki przekazaniu dokumentacji, know-how i bazując na swoim aktualnym parku maszynowym, tego typu armaty czy ich elementy wdrożyć do produkcji – powiedział Kiński.



Polskie warianty wyrzutni



– Jeśli chodzi o produkcję i serwisowanie wyrzutni, pojazdów transportowo-załadowczych, to wiadomo, że pojazdy-nośniki elementów systemu mają być polskie. Trzeba będzie opracować polskie warianty wyrzutni, bo te w USA są montowane na naczepach, a u nas mają być samobieżne na ciężarówkach. Na razie nie znamy jednak konkretów i nie wiemy dokładnie, które polskie firmy skorzystają na offsecie – dodał.



Zdaniem eksperta najbardziej zaawansowane projekty offsetowe na obecnym etapie to te związane z produkcją elementów pocisków PAC-3 MSE i budowa laboratorium do badania pocisków rakietowych. Ekspert zwrócił też uwagę na włączenie do offsetu elementów związanych ze wsparciem eksploatacji samolotów F-16 Jastrząb.