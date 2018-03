„To ludzie, którzy wysługiwali się obcym. Trzeba ich zdegradować”

– Gdybym mógł, to doradzałbym prezydentowi, żeby zdegradować tych ludzi. To nie są generałowie polscy, ale ludzie, którzy wysługiwali się obcym. Muszą ponieść konsekwencje za to, że dopuścili się zdrady Polski – tak sędzia Bogusław Nizieński, były Rzecznik Interesu Publicznego, komentował w programie „O co chodzi” w TVP Info przyjętą przez Sejm tzw. ustawę degradacyjną.