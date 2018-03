Szef NATO wycofuje akredytację dla siedmiu rosyjskich dyplomatów

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ogłosił, że wycofał akredytację dla siedmiu dyplomatów rosyjskiego przedstawicielstwa przy Sojuszu w reakcji na atak w brytyjskim Salisbury. NATO ograniczy również liczebność rosyjskiego przedstawicielstwa o 1/3, do 20 osób.

– Rosja musi wiedzieć, że jej zachowanie ma swoje koszty i konsekwencje – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Stoltenberg.



Zastrzegł przy tym, że to przesłanie nie zmienia dwutorowego podejścia NATO wobec Rosji – odstraszania, ale też komunikowania się z nią.



Wcześniej kilkanaście krajów Sojuszu z USA na czele ogłosiło, że wydali rosyjskich dyplomatów w związku z próbą zabójstwa byłego szpiega Sergieja Skripala i jego córki w Wielkiej Brytanii. Operacja dotknie ponad 100 Rosjan.



Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyjaśnił, że wycofanie akredytacji dla siedmiu dyplomatów i ograniczenie liczebności rosyjskiego przedstawicielstwa przy Sojuszu jest odpowiedzią na poważne obawy co do bezpieczeństwa wyrażane przez wszystkich sojuszników.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP,

Szef NATO zaznaczył, że decyzja ta wynika z braku konstruktywnej odpowiedzi Rosji na wydarzenia w Salisbury.– Działania NATO są odpowiedzią na poważne obawy co do bezpieczeństwa, wyrażane przez wszystkich sojuszników i są częścią skoordynowanych międzynarodowych wysiłków, by odpowiedzieć na zachowanie Rosji – zaznaczył.